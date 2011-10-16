ضریب کیفیت تولید نانواییهای مازندران ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی مازندران در دانشگاه علوم پزشکی استان افزود: البته برخی نانواییهای مازندران همچنان نان بی کیفیت به مردم ارائه می دهند که باید با آنان برخورد شود.

وی اظهار داشت: با ادغام شورای تعریزات آرد و نان نباید نظارت بر واحدهای نانوایی استان کاهش داشته باشد.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه سطح سلامت و بهداشت استان در سالهای اخیر رشد یافته است، تصریح کرد: کارهای شاخص فراوانی در این حوزه ها در مازندران آغاز شده که باید در آینده نزدیک محقق شود.

ابراهیمی با اشاره به سفر روز جاری وزیر بهداشت و درمان به مازندران افزود: دکتر وحید دستجردی برای پنجمین بار در دولت دهم به این استان سفر داشته که این مهم نشان از اهتمام شخص وزیر بهداشت به ارتقاء شاخصهای سلامت و بهداشت و درمان است.

وی از مدیران استانی خواست تا از ظرفیتهای بالقوه و کلان مدیران کشوری استفاده هدفمند کنند و برای توسعه مازندران برنامه اصولی داشته باشند.

مرتضی هاشم پور، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به بازرسی ماموران این سازمان از دو هزار و 700 واحد نانوایی مازندران در ششماهه نخست امسال، افزود: بالغ بر 50 درصد شهروندان از نحوه ارائه خدمت نانواییان استان رضایت نسبی داشتند.

وی با بیان اینکه هم اکنون تنها 18 درصد نانواییهای مازندران از آرد سبوس دار استفاده می کنند، اظهار داشت: متاسفانه 10 درصد واحدهای نانوایی استان مشمول شکایاتی از سوی شهروندان در حوزه های کم فروشی، گرانفروشی، تقلب شده که مراتب جهت تکمیل پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران معرفی شدند.

هاشم پور خواستار افزایش گرایش مردم استان به نان سبوس دار شد و گفت: این فرهنگ عمومی می تواند شاخصهای سلامتی در مازندران را بالا ببرد.