به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، چند تن از هنرمندانی که امسال در موسم تمتع به سرزمین وحی اعزام شده اند، با سرپرست حجاج ایرانی در مدینه منوره دیدار و گفتگو کرد.

نماینده ولی فقیه خطاب به هنرمندان گفت: از شما می خواهم که طرح مهمی برای حج بریزید و به سمت تولید مجموعه‌های ناب با محور "حج" و "سرزمین وحی" بروید. هر امکانی هم که نیاز داشتید، مطرح کنید. نگاهم این است که مانند شما هنرمندان باید مکرر به سرزمین وحی بیایند چون آنقدر اینجا سوژه وجود دارد که اثرگذار هم می‌تواند باشد.



وی با اشاره به حضور گروهی از هنرمندان در موسم حج سال گذشته اظهارداشت: هنرمندان سال گذشته صحنه‌های خوبی آفریدند. احساسات خوبی هم داشتند. در عرفات دیدمشان، چه اشکی می‌ریختند. برخی از آنها می‌گفتند که هر چند سفر خارجی زیادی رفته‌اند اما سفر حج برایشان بسیار متفاوت بوده است. به نظر من آنها باید بیشتر به این سرزمین بیایند.



قاضی عسکر خاطرنشان کرد: قرار بر این است سهمیه عمره هنرمندان را اضافه کنیم تا هنرمندان بیشتر به سرزمین وحی بیایند و در محیط قرار گیرند و تاثیرها بیشتر شود.

گفتگوی صمیمانه سرپرست حجاج ایرانی با زائران مدینه منوره



به گزارش مهر، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در یکی از اقامتگاههای زائران ایرانی در مدینه منوره حاضر شد و در جریان احوال و وضعیت خدمترسانی به زائران حرم نبوی قرار گرفت.



سرپرست حجاج ایرانی در ابتدای این بازدید از محل سلف سرویس این اقامتگاه زائران ایرانی بازدید و با خدمه و زائران حاضر در محل سالن غذاخوری احوالپرسی کرد. زائران با فرستادن صلوات‌های مکرر بر روح ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، حضور نماینده ولی فقیه در جمع زائران را گرامی داشتند.



حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر در گفتگو با زائران در جریان دغدغه ها و پیشنهادات آنها قرار گرفت و در گفتگویی صمیمانه، در حالی که پیشانی زائران مسنتر را می‌بوسید، آرزوی قبولی زیارت‌های آنها را کرد. سرپرست حجاج ایرانی از زائران خواستار شد اگر نقطه نظری در حین عملیات حج امسال داشتند، به بعثه مقام معظم رهبری منعکس کنند.



بر اساس این گزارش، آیت الله محمد فیض سرابی نماینده مردم ارومیه در مجلس خبرگان رهبری از زائران ساکن در اقامتگاهی بود که حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسکر از آنجا بازدید کرد.