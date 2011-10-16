شناسایی 900 کودک مبتلا به اختلالات بینایی در گلسان

محمد خوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشکل بیشتر این کودکان با عینک برطرف شد و برخی نیز به مراکز مربوط ارجاع شدند.

وی اظهار داشت: همچنین 35 نفر از این کودکان 35 نفر به چشم پزشک ارجاع داده شدد که 5 نفر جراحی شدند.

وی عنوان کرد: سال گذشته 60 هزار کودک سه تا شش ساله در استان در قالب طرح سنجش معاینه شدند.

خوری گفت: بهترین سن تشخیص سن 5 سالگی است و کودکان سه تا شش سال مورد سنجش قرار می یرند.

معاون بهزیستی گلستان افزود: این طرح هر ساله به عنوان طرح ملی از اول آبان ماه شروع می شود و مسئولیت اجرای طرح نیز با بهزیستی است.

وی بیان داشت: در این امر، بهورزان، معلمان و مربیان مهدهای کودک همکاری دارند.