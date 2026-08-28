سنندج غرق در عطر محمدی؛ «مهمانی امت احمد» روایتگر وحدت مردم کردستان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: از ساعاتی پیش پیاده‌راه فردوسی سنندج در عصر جمعه حال‌وهوای دیگری پیدا کرده است؛ خانواده‌ها یکی پس از دیگری خود را به جشن «مهمانی امت احمد(ص)» می‌رسانند و کودکان و نوجوانان نیز در میان جمعیت، سهم پررنگی از این جشن مردمی دارند.

چهارمین دوره «مهمانی امت احمد(ص)» امسال نیز با محوریت میلاد پیامبر اکرم(ص) و تقویت وحدت اسلامی برگزار شده و آنچه بیش از هر چیز در این اجتماع به چشم می‌آید، حضور مردم از اقشار و گروه‌های مختلف در کنار یکدیگر است.

در این میان، پوشش‌های محلی کردی، حضور خانواده‌ها و آمد و شد مردم از شهرستان‌های مختلف، به جشن حال‌وهوایی متفاوت بخشیده است؛ مردمی که آمده‌اند تا میلاد رسول مهربانی را جشن بگیرند و ارادت خود را به پیامبر اکرم(ص) به نمایش بگذارند.

اما «مهمانی امت احمد(ص)» تنها به اجرای برنامه روی صحنه محدود نمی‌شود؛ در امتداد مسیر جشن، گروه‌های مردمی و مجموعه‌های فرهنگی و جهادی مشغول خدمت‌رسانی هستند و هرکدام بخشی از این مهمانی بزرگ را برعهده گرفته‌اند.

از چای و شربت گرفته تا غذای گرم و خوراکی‌های سنتی، همه چیز برای پذیرایی از مردم آماده شده است. کودکان نیز در بخش‌های ویژه خود سرگرم نقاشی، بازی و برنامه‌های فرهنگی هستند و صدای موسیقی، دف و مولودی‌خوانی فضای جشن را همراهی می‌کند.

عطر غذاهای سنتی بیجار در مهمانی پیامبر(ص)

در گوشه‌ای از این جشن، بانوان بیجاری با پخت غذاهای سنتی دیار گروس به استقبال مهمانان آمده‌اند؛ زنانی که بخشی از فرهنگ و سنت‌های غذایی منطقه خود را به سنندج آورده‌اند.

زهرا موسوی، مسئول موکب فاطمه‌الزهرا(س)، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۱۰ بانوی بیجاری برای خدمت‌رسانی به مردم در این برنامه حضور دارند و از ساعات ابتدایی مشغول پخت غذاهای سنتی هستند.

وی افزود: آش دوغ و آش پرشکه از غذاهای سنتی بیجار است که برای مهمانان این جشن آماده می‌شود و در کنار آن حلوای پرشکه نیز تهیه شده که با شیره انگور شیرین می‌شود.

موسوی هدف از حضور بانوان بیجاری در این جشن را خدمت به مردم و ابراز ارادت به پیامبر اکرم(ص) عنوان کرد و گفت: حضور در چنین برنامه‌ای فرصتی است تا در کنار مردم باشیم و بخشی از فرهنگ و سنت‌های دیار گروس را نیز معرفی کنیم.

دیگ‌های نذری به شوق میلاد پیامبر(ص) برپا شد

در بخش دیگری از جشن، جوانان شهرستان دلبران نیز با برپایی دیگ‌های نذری، پذیرایی از مهمانان را برعهده گرفته‌اند.

حجت‌الله سعادتمند، مسئول موکب دلدادگان ولایت شهرستان دلبران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به شوق میلاد پیامبر اکرم(ص) در این جشن حضور پیدا کرده‌ایم تا در کنار مردم سهمی در این مهمانی داشته باشیم.

وی افزود: دو دیگ حلیم برای پذیرایی از حدود سه هزار نفر آماده شده و ۱۰ نفر از جوانان نیز در فرآیند پخت و توزیع آن مشغول خدمت‌رسانی هستند.

سعادتمند ادامه داد: حضور در این جشن برای ما تنها یک فعالیت خدماتی نیست، بلکه فرصتی برای ابراز محبت به پیامبر اکرم(ص) و خدمت به مردم است.

قروه‌ای‌ها بیش از ۲ هزار پرس غذا توزیع می‌کنند

مجموعه‌ای از بانوان قروه‌ای نیز با برپایی بخش پذیرایی و فرهنگی، در این اجتماع مردمی حضور پیدا کرده‌اند.

مدینه اعتماد، مسئول مجموعه الزهرا، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مجموعه با مشارکت بانوان قروه‌ای برای خدمت‌رسانی به مردم و اجرای برنامه‌های فرهنگی در جشن «مهمانی امت احمد(ص)» حضور دارد.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲ هزار پرس غذای گرم میان حاضران توزیع شده و در ادامه نیز از مهمانان با شربت پذیرایی شده است.

اعتماد بیان کرد: در کنار پذیرایی، برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان نیز برگزار می‌شود و کودکانی که با موضوع وحدت نقاشی می‌کنند، مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: مسابقات کودکانه نیز بخشی از برنامه‌های این مجموعه است و برای برگزیدگان جوایزی در نظر گرفته شده است.

کودکان و نوجوانان پای ثابت مهمانی امت احمد

در میان جمعیت حاضر، کودکان و نوجوانان نیز حضوری پررنگ دارند؛ گروهی که در کنار خانواده‌های خود به جشن آمده‌اند و در برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان مشارکت می‌کنند.

برگزاری ایستگاه نقاشی، بازی و برنامه‌های سرگرم‌کننده باعث شده است فضای جشن برای خانواده‌ها نیز جذاب باشد و کودکان ساعات بیشتری را در این اجتماع سپری کنند.

در سوی دیگر، اجرای دف، مولودی‌خوانی، برنامه‌های طنز و هنری و حضور هنرمندان، فضای جشن را تا ساعات پایانی گرم نگه داشته است.

«مهمانی امت احمد(ص)» امسال در چهارمین سال برگزاری خود، بیش از آنکه صرفاً یک جشن مناسبتی باشد، به صحنه‌ای برای مشارکت گروه‌های مردمی از شهرهای مختلف تبدیل شده است؛ گروه‌هایی که هرکدام با هنر، فرهنگ، نذر، پذیرایی یا فعالیت‌های اجتماعی خود بخشی از این رویداد را شکل داده‌اند.

در این میان، حضور مردم با مذاهب و اقوام مختلف در کنار یکدیگر، مهم‌ترین تصویری است که از این جشن در ذهن می‌ماند؛ تصویری که در آن محبت به پیامبر اکرم(ص) به نقطه اشتراک مردم تبدیل شده و وحدت، نه در قالب شعار، بلکه در حضور و مشارکت مردم خود را نشان می‌دهد.