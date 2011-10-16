در گفتگو با مهراعلام شد:عرضه دستگاهی برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی شکاف دار

عادل محسن زاده از محققان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه حرکت و جایگزینی نفت در مخازن شکاف دار نسبت به مخازن معمولی متفاوت است، افزود: از این رو برای بررسی اثر وجود شکاف بر روی روشهای ازدیاد برداشت در مخازن شکاف دار لازم است تا در این زمینه از دستگاههای بررسی ازدیاد برداشت از مخازن شکاف دار استفاده ‌شود.

وی با اشاره به اجرای پروژه ای در این زمینه یادآور شد: در این راستا دستگاهی برای مطالعه ازدیاد برداشت از مخازن نفتی شکاف دار عرضه کردیم. این دستگاه شامل مغزه نگهدار اصلی، اشباع کننده مغزه ها، نگهدارنده سیالات، پوششهای حرارتی، دستگاه بخار ساز و سیستم کنترل دیجیتال است.



محسن زاده با اشاره به کاربردهای این دستگاه خاطر نشان کرد: این دستگاه در زمینه مطالعه برداشت نفت سبک و سنگین از مخازن شکاف دار، بررسی فرآیندهای ریزش ثقلی در مخازن شکاف دار، مطالعه روشهای مختلف ازدیاد برداشت در مخازن شکاف دار از قبیل سیلاب زنی، تزریق مواد شیمیایی و میکروبی و تزریق گاز و تزریق بخارآب کاربرد دارد.



این محقق شبیه سازی شکافهای افقی و عمودی مخازن، قابلیت کارکرد در شرایط دما و فشار واقعی مخزن تا 300 درجه سانتیگراد و 400 بار و امکان استفاده از مغزه هایی با طول یک متر و قطر 10 سانتیمتر را از خصوصیات این دستگاه نام برد.



محسن زاده با بیان اینکه یک نمونه از این دستگاه به دانشگاه سلطان قابوس کشور عمان فروخته شده است، یادآور شد: مذاکراتی با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب جهت تجاری سازی این دستگاه انجام شده است.