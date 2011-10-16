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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۹:۳۲

ستاد رسانه‌ای آگاهی بخشی حج فعال می‌شود

ستاد رسانه‌ای آگاهی بخشی حج فعال می‌شود

فرماندار مکه اعلام کرد از امروز ستاد رسانه ای آگاهی سازی حج باعنوان "حج؛ عبادت و رفتار مدنی" برای داشتن مراسم حج آرام فعال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، این ستاد رسانه ای با هدف آگاهی بخشی به زائران و ساکنان مکه برای اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حج فعال شده است.

قرار است در طول مراسم افتتاحیه این ستاد چندین نفر از وزرا و نمایندگان وزارتخانه های دولتی عربستان نیز حضور یابند. این ستاد در چهارمین سال فعالیت خود نیازهای مردم عربستان در داخل و خارج از کشور را برای به دست آوردن مجوز حج و راهیابی به مکه و اماکن مقدس را مورد تأکید قرار داده است.

خالد الفیصل فرماندار مکه که رئیس کمیته مرکز حج هم هست گفت: این ستاد طی یک نشست خبری در دفتر وی در مکه آغاز به کار می کند. در این نشست خبری آخرین تحولات و تدارکات صورت گرفته برای حج از سوی بخش خصوصی و دولتی مورد اشاره قرار می گیرند.

وی از شهروندان سعودی و سعودیهایی که خارج از این کشور زندگی می کنند خواست در این زمان برای دریافت مجوز حج مراجعه نکنند. از زائران نیز خواسته شده است که در خیابانها نخوابند.

وی بار دیگر تصمیم منع ورود وسایل نقلیه با ظرفیت کمتر از 25 مسافر به مکه را یادآور شد و از زائران خواست به نظافت اماکن مقدس توجه کنند.

یکی از اهداف این ستاد آگاهی بخشی به زائران برای دورماندن از هرگونه رفتار منفی است که می تواند موجب سلب آسایش سایر زائران شود.

کد مطلب 1434078

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