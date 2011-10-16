"آدام وریتی"؛ مامور براندازی دولت ایران/ یک ملاقات خاص در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیپندنت در گزارش خود می نویسد : هر چند "آدام وریتی" دوست نزدیک "لیام فاکس"، سمتی در دولت انگلیس نداشت، اما با این وجود ارتباطات نزدیکی با موساد و نومحافظه کاران آمریکا داشت.

این روزنامه در ادامه می نویسد : وریتی چندین بار به تهران سفر کرده و ملاقاتهایی را با برخی افراد انجام داده بود. وی در ابتدا ماموریت داشت تا دولت احمدی نژاد را سرنگون کند، اما بعدها و در سال 2009 با یکی از نزدیکان رئیس جمهور ایران دیدار کرده بود.

آدام وریتی، شخصی است که لیام فاکس به واسطه دوستی با وی مجبور به استعفا از سمت وزارت دفاع انگلیس شد. وریتی از سالها قبل یعنی زمانی که فاکس وزیر دفاع دولت درسایه انگلیس بود تا همین چند روز قبل خود را مشاور ارشد لیام فاکس می نامید و بدین ترتیب در امور زیادی از لیبی گرفته تا پرونده هسته ای ایران دخالت می کرد.

وریتی ظاهرا به عنوان مشاور وزیر دفاع انگلیس مشغول به کار بوده و دربسیاری از سفرها لیام فاکس را همراهی کرده است. در عین حال وی در یک سال 14 بار در ساختمان وزارت دفاع با فاکس ملاقات داشته است.

"تام وریتی" در کنار "لیام فاکس" در مراسم ازدواج وزیر دفاع مستعفی انگلیس

این روزنامه درادامه با اشاره به سفرهای وریتی به ایران می نویسد: در سال 2007 زمانی که فاکس وزیر دفاع دولت در سابه انگلیس بود، وریتی به همراه او به ایران آمد و در این سفر دیدارهایی با مقامات ایرانی انجام داد که بخش عمده مذاکرات انجام شده در آن دیدارها مربوط به پرونده هسته ای ایران بود. در آن سفر وریتی خود را به عنوان کسی معرفی کرد که می تواند به راحتی با فاکس ارتباط برقرار کرده و درباره مسائل مختلف با وی رایزنی کند.

وریتی پیش و بعد ازاین سفر نیز چندین بار به ایران سفر کرده و حتی یک بار نیز"ام آی شش" پلیس امنیت خارجی انگلیس او را درباره دلایل سفرش به ایران تحت بازجویی قرار داه بود.

ایندیپندنت می نویسد: آدام وریتی با موساد و نومحافظه کاران آمریکایی که معتقد به اعمال فشار بیشتر بر ایران بودند ارتباطات نزدیکی نیز داشت. هر چند او در ابتدا برای سرنگون کردن دولت احمدی نژاد تلاش می کرد، اما در سال 2009 و در محله "پورت کویلز هاوس" لندن ملاقاتی را با یکی از مشاوران نزدیک رئیس جمهور ایران انجام داد و در فوریه سال جاری میلادی نیز در هرتزیلیا، ملاقاتی میان وریتی، فاکس، سفیر انگلیس در تل آویو و مقامات رژیم صهیونیستی انجام شد که در این جلسه درباره تحریمهای موجود علیه ایران بحث و تبادل نظر شده بود.

ایندیپندنت در ادامه به نقل از مقامات صهیونیستی و آمریکایی می نویسد : اغلب کشورهایی که وریتی را می شناختند، از او به عنوان رئیس دفتر لیام فاکس و کسی که می تواند به راحتی با وزیر دفاع انگلیس ارتباط برقرار کرده و ملاقاتهایی را با وی ترتیب دهد، یاد می کردند.

این روزنامه در گزارش خود هیچ اشاره ای به افرادی که وریتی در سفر به ایران با آنها ملاقات کرده و همچنین فردی که وی در سال 2009 با او در لندن ملاقات کرده، نکرده است.