ویژگی مسکن مهر ویلایی در برخی از شهرها/ 30 میلیون تومان هزینه ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، بلندمرتبه سازی در مسکن مهر، نخستین موضوعی بود که از سوی رئیسجمهور مورد انتقاد قرار گرفت و وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت که کوتاهمرتبه سازی را جایگزین ساخت برجهای بلند در مسکن مهر کند.
گرچه در برخی از شهرهای جدید مانند پرند، این طرح به اجرا رسیده است و برجهای بلند 16 طبقه با 32 واحد ساخته شدهاند؛ اما مشکلات بلندمرتبه سازی موجب شد که وزارت راه و شهرسازی، کوتاهمرتبه سازی و ساخت خانههای ویلایی در برخی از مناطق که زمین کافی وجود داشته باشد را در دستور کار قرار دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره ویلاسازی در شهرهای جدید، بیان کرد: مسکن مهر ویلایی به نوعی از مسکن گفته میشود که در 2 طبقه ساخته شده و به اصطلاح کوتاهمرتبه هستند که در شهرهایی که تراکم جمعیتی کمتری داشتند و تقاضا برای ساخت مسکن کمتر بود، این طرح به اجرا رسید.
افتتاح نخستین طرح مسکن مهر ویلایی در استان فارس
بر اساس این گزارش نخستین طرح خانههای ویلایی مسکن مهر تهران، در شهر جدید هشتگرد و پس از آن در پرند به اجرا رسید؛ اما نخستین افتتاح مسکن مهر ویلایی در مردادماه سال جاری در استان فارس و با بهرهرداری از حدود 3 هزار مسکن مهر ویلایی انجام شد.
این ویلاها که هرکدام در 2 طبقه و هر طبقه در 2 واحد ساخته شدهاند، با آورده 8 تا 10 میلیون تومان و در مدت 19 ماه ساخته شدهاند که تمامی آنها هم به مساحت 105 متر و بصورت دوخوابه هستند.
براساس این گزارش 10 هزار مسکن مهر ویلایی در شهرستانهای لارستان، گراش، اقلید، خنج، داراب، سروستان، آباده و ممسنی درحال ساخت است که تا پایان امسال تحویل متقاضیان میشود.
اجرای پروژه دیگر مسکن مهر ویلایی در استان کرمان انجام گرفت، به طوریکه در این استان 3 تا 4 طرح ویلایی با 75 متر مربع فضای مفید و حیاط دار بصورت خود مالک طراحی شده و در دست احداث قرار دارند که برآورد هزینه تمام شده هر یک از این واحد ها 30 میلیون تومان است.
آورده مسکن مهر ویلایی در این استان کمتر از استان فارس است بطوریکه متقاضیان در این استان با سهم آورده 5 میلیون تومان در تعاونیهای مسکن مهر ثبت نام کردهاند. همچنین برای هر واحد مسکن مهر ویلایی در این استان 300 متر مربع زمین و 25 میلیون تومان وام مسکن مهر در نظر گرفته شده است.
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