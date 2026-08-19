جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از آتش سوزی یک دستگاه نیسان و فوت دو سرنشین خبر داد و گفت: ساعت ۱۱:۱۸ دقیقه، حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو در بزرگراه آوینی شهرری به سامانه آتشنشانی اعلام شد و نیروهای آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودروی نیسان که دو نفر سرنشین داشت، به دلیل نامشخصی در این محدوده واژگون شده و دچار آتشسوزی شده است.
ملکی ادامه داد: زمانی که آتشنشانان به محل رسیدند، خودرو بهطور کامل در آتش میسوخت و هر دو سرنشین داخل خودرو گرفتار بودند. آتشنشانان بلافاصله عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و پس از خاموش کردن آتش، هر دو سرنشین را از داخل خودرو خارج کردند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: متأسفانه پس از خارج کردن سرنشینان مشخص شد هر دو نفر جان خود را از دست دادهاند.
وی درباره سن جانباختگان نیز اظهار کرد: در زمان عملیات، امکان تشخیص دقیق سن افراد وجود نداشت، اما به نظر میرسید یکی از جانباختگان جوانتر باشد.
ملکی خاطرنشان کرد: عملیات این حادثه حدود ساعت ۱۱:۴۸ دقیقه به پایان رسید و محل آتشسوزی برای بررسی بیشتر به نیروهای انتظامی تحویل داده میشود.
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