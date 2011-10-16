به گزارش خبرنگار مهر، امروزه تشکیل مافیای درمانی و راه اندازی باندهای دلالی به منظور فریب بیماران و سرکیسه کردن آنها به معضلی اساسی در حوزه گردشگری سلامت استانهای شمالغرب تبدیل شده و با اینکه عده معدودی از پزشکان وارد چنین معرکه ای شده اند اما همین عده نیز قداست حرفه ای همکاران دیگر خود را زیر سئوال برده اند.

پرواضح است که یکی از مقدس ترین و پاکترین و مورد نیازترین حرفه هایی که با جان و سلامت بشر ارتباط مستقیم دارد حرفه پزشکی است.

از این رو، به دلیل حساسیتهای فراوان در این حوزه‌ پزشکان پس از فارغ التحصیلی با قرائت سوگندنامه حرفه ای قسم یاد می کنند تا داشته ها و آموخته های خود را در راستای خدمت به نوع بشر از هر نژاد و ملیت و ... قرار دهند.

امروزه اما گویا پررنگتر شدن عناصر مادی در زندگی بشری "سوگند" حرفه ای برخی از پزشکان را کمرنگ کرده به طوری که غیراخلاقی ترین کارها نیز برای آنان به امری عادی تبدیل شده است.

"سوینچ" دختر 14 ساله بخت برگشته باکویی، نمونه ای از حاصل کار برخی از پزشکانی است که نه تنها سوگند خود بلکه به طور کلی حس انسان دوستی را به باد فراموشی سپرده اند.

خانواده این دختر با هزاران امید و آرزو و با هدف درمان "تومور مغزی" از باکو به ایران مراجعت می کنند اما در همان مبدأ اسیر یکی از باندهای دلالی شده و به مسیری هدایت می شوند که عاقبتش نه تنها درمان بلکه بدتر شدن حال عمومی او بود.

"میرعلی علی اف" پدر این بیمار در این خصوص گفت: تمام زندگی ام را فروختم و با 15 هزار دلار و تنها به امید درمان دخترم به ایران آمدم اما با وجودی که تنها تمام رقم یاد شده را برای عمل جراحی وی پرداخت کردم دخترم نه تنها خوب نشد ‌بلکه بدتر شد.

البته لطف خدا شامل حال این خانواده گردید به طوری که در جریان یک آشنایی اتفاقی با کمک مالی خیر تبریزی دختر یاد شده را به یکی از پزشکان متعهد و حاذق شهر معرفی و پس از یک عمل جراحی سنگین و گذراندن دوره یکماهه نقاهت در بیمارستان "سوینچ" که در آستانه فلج شدن بود بر روی دوپای خود به خانه اش بازگشت.

پزشک معالج "سوینچ" در گفتگویی کوتاه عنوان کرد که پزشک معالج قبلی این بیمار گرچه سر وی را شکافته و به تومور رسیده بود اما به دلیل نداشتن تجربه و مهارت کافی تمام تومور را از مغز وی خارج نکرده و همین امر عامل بدتر شدن حال و فلج شدن بیمار شده بود.

البته، شاید "سوینچ" در این مورد خاص خوش شانس بوده و از حادثه یاد شده جان سالم به در برد اما نمونه این موارد این روزها در بیمارستانهای اردبیل، تبریز و ارومیه به وفور پیدا می شود. بیمارانی که به امید بهبودی به مراکز درمانی شمالغرب مراجعه کرده اما اسیر مافیای سیاهی می شوند که در لباس سفید با جان انسانها بازی می کنند.

خبرهای حاکی از آن سوی مرزها نشان می دهد در حالی که کشورهای منطقه برای پذیرش گردشگران سلامت از کشورهای خاورمیانه و نیز قفقاز تسهیلات ویژه ای قائل شده اند در کشور ما نه تنها متولی خاصی در این حوزه وجود ندارد بلکه برخی پزشکان در غیاب سیستم کارآمد عرصه را برای تاخت و تاز خودباز دیده و حوزه سلامت را به محلی برای کسب و کار و تجارت تبدیل کرده اند.

گردشگری سلامت؛ اسیر باندهای دلالی

تراب محمدی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اهمیت جذب گردشگران سلامت گفت: یکی از پتانسیلهای بالای تبریز و استانهای شمالغرب در زمیه جذب گردشگر، توریسم درمانی است که به دلیل هزینه های کمتر و امکانات درمانی زیاد، بیماران کشورهای منطقه برای درمان به مراکز درمانی اردبیل، تبریز و ارومیه مراجعه می کنند.

وی با بیان اینکه گردشگری سلامت می تواند به منبع درآمد و نیز ابزار تبلیغاتی مناسبی برای این خطه از میهن اسلامی تبدیل شود در عین حال گفت: متاسفانه عملکرد برخی از پزشکان در این حوزه موجب تحت الشعاع قرار گرفتن توریسم درمانی شده است.

محمدی با تشریح فعالیت غیراخلاقی برخی از پزشکان گفت: برخی از پزشکان با راه اندازی "باندهای دلالی" در مبادی ورودی به ایران در مرزهای شمال استان بیماران بخت برگشته را با سخنان فریبنده اغفال کرده و با هدایت بیماران یاد شده به مطب خود پورسانت هر بیمار را به دلالان اجیر شده پرداخت می کنند!

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی یادآور شد: ‌بیماران یاد شده که به امید درمان به ایران مراجعه می کنند با اقدام غیراخلاقی برخی از پزشکان مجبورند 10 برابر قیمت واقعی یک عمل جراحی را پرداخت کرده و البته به هیچ مرجعی نیز برای رسیدگی به شکایت دسترسی ندارند.

وی با بیان اینکه اگر بیماران یاد شده در قبال اخذ مبلغ درمان شوند باز جای امیدواری است اما در بسیاری از موارد بیماران در حالی پولهای گزاف پرداخت کرده اند که نه تنها درمان نشده بلکه وضعیت عمومی آنها نیز بدتر شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با بیان اینکه بیماران خارجی نباید از یارانه های اختصاص داده شده برای بیماران داخلی بهره مند شوند اظهار داشت: اما دریافت 10 برابر هزینه های معمولی نه تنها از انصاف به دور است بلکه باعث بدنام شدن ایران در منطقه و ایجاد موج منفی تبلیغاتی خواهد شد.

آبروی پزشکی ایران در خطر است

دکتر سعید پناهی رئیس شورایعالی نظام پزشکی کشور نیز در گفتگو با مهر، با تایید معضل "تجارت سیاه پزشکان" و نیز راه اندازی باندهای دلالی در منطقه گفت: متاسفانه رواج این پدیده آبروی پزشکی ایران را به مخاطره انداخته است.

وی با بیان اینکه ورود گردشگران خارجی به ایران بسیار کم و غیرقابل توجه است گفت: با این حال اما به دلیل برخورداری ایران از امکانات درمانی مناسب، "گردشگری سلامت" تنها امید جذب توریسم در کشور بوده و می تواند ضمن ایجاد اشتغال و‌ درآمدزایی ابزار مناسبی برای تبلیغات مثبت در خارج باشد.

دکتر پناهی اما تصریح کرد: با این حال عده ای فرصت طلب با اقدامات غیراخلاقی نه تنها آبروی حرفه مقدس پزشکی بلکه آبروی یک کشور، یک ملت و یک تمدن را می برند.

رئیس سازمان نظام پزشکی آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه تبریز در جذب گردشگران سلامت از کشورهای منطقه گفت: بر اساس آمار موجود در سال گذشته بیش از 1000 عمل جراحی برای بیماران خارجی در مراکز درمانی تبریز صورت گرفته و حدود 50 هزار بیمار کشورهای منطقه نیز توسط پزشکان ما ویزیت شده اند.

دکتر پناهی با بیان اینکه روند مراجعه گردشگران سلامت به مراکز درمانی استانهای شمالغرب رو به رشد است گفت: برای اینکه آبروی کشور، ملت و نیز حرفه پزشکی حفظ شود ترتیبات ویژای اتخاذ شده تا با متخلفان به شدت برخورد گردد.

پزشکان هربلایی بخواهند سر مریض می آورند!

در همین حال مسعود پزشکیان، وزیر اسبق بهداشت و عضور کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معضلات کنونی را ناشی از ضعف در حوزه سلامت خواند و گفت: به دلیل نبود مکانیسم درست امروزه در کشور ما پزشکان هر بلایی که بخواهند سر مریض می آورند و صدای کسی هم نمی تواند بلند شود!

وی گفت: این چه نظام سلامتی است که به جای ارزشهای انسانی پول حرف اول و آخر را می زند و هرکس هزینه درمان نداشت حادثه ای مانند دو بیمار رها شده برایش پیش بیاید؟‍

این جراح و متخصص قلب در پاسخ به اینکه پس این وسط اخلاق پزشکی چه می شود افزود: در سیستمی که کسی ناظر و پاسخگو نیست اخلاق اسلامی و ارزشهای انقلاب در عرصه های گوناگون حوزه سیاست و حتی مجلس زیر پا گذاشته می شود، زیرپا گذاشتن اخلاق حرفه ای پزشکان هم دور از ذهن نخواهد بود.

نماینده مردم تبریز در مجلس در پاسخ به اینکه خود شما به عنوان نماینده چه اقدامی برای بهبود وضعیت نظام سلامت کرده اید گفت: همکاران ما در کمیسیون بهداشت و درمان زحمت کشیده و مجلس نیز قانون نظام جامع سلامت را تدوین کرد اما دولت محترم برای اجرای آن اعتباری اختصاص نمی دهد.

لزوم ارائه راهکار برای ساماندهی وضعیت حوزه درمان

امروزه به دنبال بروز یک معضل در حوزه های مختلف، انتقاد و گاه فرافکنی از مسئولان مربوطه به امری عادی در کشور تبدیل شده است.

با اینحال اما حوزه سلامت و درمان موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت لذا هریک از مسئولان مربوطه به ارائه راهکار و تمهیدات تشکیلات زیرمجموعه خود در این زمینه اشاره کردند.

دکتر سعید پناهی رئیس شورایعالی نظام پزشکی کشور و رئیس سازمان نظام پزشکی آذربایجان شرقی با اشاره به وظیفه ذاتی این مجموعه گفت: افزایش نظارت و برخورد شدید با متخلفان در دستور کار نظام پزشکی قرار گرفته است.

وی دریافت ویزیت اضافه، فروش دارو به قیمتهای گزاف، دریافت پولهای بسیار بالاتر از قیمت واقعی یک عمل جراحی و... را از جمله تخلفات برخی پزشکان در قبال بیماران خارجی عنوان کرد و افزود: در چنین مواردی اصلا نیاز به شاکی نیست و اینجانب به عنوان مدعی العموم راسا وارد موضوع شده و امتیاز مطب و پروانه فعالیت فرد متخلف باطل خواهد شد.

در این میان، باب الله قاسمی، معاون درمان و دارو دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تبریز نیز گفت: دفتر ستاد حمایت از گردشگران سلامتی با همکاری سازمانهای ذیربط در مبادی ورودی استان فعالیت خود را آغاز کرده و بیماران را در تمام طول درمان همراهی می کند.

وی در تشریح فعالیتهای این دفتر گفت: تمام خدمات و هزینه های بیمارستانها، کلینیکها و مراکز درمانی و پزشکان استان بر اساس لیستی به بیماران ارائه می شود و گردشگر سلامتی در همان لحظات اولیه از نوع درمان و هزینه ها اطلاع کافی بدست آورده و به انتخاب خود محل درمان و اقامت خود را تعیین می کند.

قاسمی ادامه داد: این دفتر وسیله ایاب و ذهاب بیمار را تهیه کرده و معرفینامه ای برای بیمار صادر می کند که با مراجعه به مراکز مشخص شده با ارائه این معرفینامه پذیرش می شود و هیچ هزینه ای در مراکز درمانی، اقامتی و حمل و نقل از وی گرفته نخواهد شد و بیمار وارد شده به منطقه تنها با دفتر ستاد توریسم سلامتی طرف حساب است.

به گفته وی، بر این اساس این ستاد نظارت دقیقی بر نوع و روند درمان و هزینه های گرفته شده از بیماران خارجی در استان دارد.

تراب محمدی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی نیز تشکیل "آژانسهای تخصصی سلامت" برای حل معضل یاد شده را پیشنهاد کرده و گفت: با راه اندازی چنین آژانسهایی تحت نظارت سازمان نظام پزشکی و نیز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، می توان دست دلالان و برخی پزشکان فرصت طلب را از این حوزه کوتاه کرد.

به گفته محمدی این آژانسها در مبادی ورودی مرزی مستقر شده و بیماران مراجعه کننده را به مراکز درمانی مناسب راهنمایی و حتی از همان مبداء ‌وقت ویزیت و یا بستری وی در مرکز درمانی یاد شده را هماهنگ می کنند.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد فعالیت عده معدودی پزشک فرصت طلب و سودجو،‌ شرافت و حیثیت جامعه شریف پزشکی کشور را با خطری جدی مواجه کرده است. البته ادامه این روند نه تنها به وارد آمدن آسیبهای جدی به حوزه نظام سلامت بلکه آبروی کشور و مردم ایران را نزد کشورهای منطقه زیرسئوال می برد.

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گزارش: مهرداد خوشکار مقدم