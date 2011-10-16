"ماندوو" جایزه ویژه جشنواره فیلم بیروت را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم با حضور تیما امیری یکی از بازیگران اصلی، در روزهای 19 و 20 مهرماه جاری (11 تا 12 اکتبر) در بخش مسابقه اصلی یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم بیروت در کشور لبنان به روی پرده رفت و توانست جایزه ویژه هیئت داوران در بخش فرانس 24 این جشنواره را به دست آورد.



ابراهیم سعیدی به دلیل مشغولیت کاری نتوانست در این جشنواره حضور داشته باشد و تیما امیری به نمایندگی از این کارگردان ایرانی، جایزه وی را دریافت کرد. وی بعد از دریافت این جایزه در سخنان کوتاهی گفت: "به ملت ستمدیده فلسطین سلام می‌فرستم."

همچنین فیلم کوتاه "دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد" به کارگردانی بابک امینی فیلمساز جوان ایرانی جایزه برنز بهترین فیلم کوتاه یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم "بیروت" را از آن خود کرد.



جشنواره بین‌المللی فیلم بیروت با حضور 67 فیلم از 29 کشور جهان در چندین بخش رقابتی در روزهای 13 تا 21 مهرماه جاری (5 تا 13 اکتبر) در شهر بیروت در کشور لبنان برگزار شد.



هیئت داوران جشنواره ضمن تقدیر از بازی امیری در این فیلم گفتند: بر خلاف اینکه این جشنواره جایزه بازیگری نداشت ولی، تیما امیری قطعاً بهترین بازیگر این دوره این جشنواره بود.

