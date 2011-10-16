خیران آملی زمین برای ساخت مسکن مددجویان واگذار کردند

رمضان علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمین های واگذارشده از سوی سه خیر آملی، حدود 540 متر مربع مساحت دارد و در سه نقطه قرق، انتهای کوی سازمانی و امت آباد واقع شده است.
وی افزود: این زمین ها برای مسکن برای یتیم های زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل ساخته و تحویل آنان خواهد شد.
رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) آمل با بیان اینکه بیش از 900 یتیم این شهرستان زیرپوشش وحمایت خیران و نیکوکاران و حامیان مالی قرار دارند، حداقل میزان حمایت از سوی حامیان به هر یتیم را ماهانه حدود 300 تا 500 هزار ریال دانست و گفت: این مبلغ کمک حامیان و خیران را بسیار کم دانست.
علی پور اضافه کرد: بیش از نیمی از ایتام آملی کمتر از 15 سال سن دارند و به شدت نیازمند حمایت های حامیان و مردم خیر هستند.
وی گفت: کمیته امداد آمل به منظور رفع نیازهای مالی و سایر نیازهای ایتام این شهرستان، ماهانه به آنان کمک می کند.
علی پور ادامه داد: این کمیته برای هر یتیم آملی حساب ویژه بانکی باز کرده و کمک های خود را ماهانه به حساب آنان واریز می کند
بیش از 10 هزار نفر زیر پوشش نهاد کمیته امداد امام خمینی ( ره ) شهرستان400 هزار نفری آمل هستند.
آمل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل از واگذاری زمین توسط سه خیر آملی برای ساخت مسکن ایتام تحت پوشش این اداره خبر داد.
رمضان علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمین های واگذارشده از سوی سه خیر آملی، حدود 540 متر مربع مساحت دارد و در سه نقطه قرق، انتهای کوی سازمانی و امت آباد واقع شده است.
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