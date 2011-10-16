خیران آملی زمین برای ساخت مسکن مددجویان واگذار کردند

رمضان علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمین های واگذارشده از سوی سه خیر آملی، حدود 540 متر مربع مساحت دارد و در سه نقطه قرق، انتهای کوی سازمانی و امت آباد واقع شده است.



وی افزود: این زمین ها برای مسکن برای یتیم های زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل ساخته و تحویل آنان خواهد شد.



رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) آمل با بیان اینکه بیش از 900 یتیم این شهرستان زیرپوشش وحمایت خیران و نیکوکاران و حامیان مالی قرار دارند، حداقل میزان حمایت از سوی حامیان به هر یتیم را ماهانه حدود 300 تا 500 هزار ریال دانست و گفت: این مبلغ کمک حامیان و خیران را بسیار کم دانست.



علی پور اضافه کرد: بیش از نیمی از ایتام آملی کمتر از 15 سال سن دارند و به شدت نیازمند حمایت های حامیان و مردم خیر هستند.



وی گفت: کمیته امداد آمل به منظور رفع نیازهای مالی و سایر نیازهای ایتام این شهرستان، ماهانه به آنان کمک می کند.



علی پور ادامه داد: این کمیته برای هر یتیم آملی حساب ویژه بانکی باز کرده و کمک های خود را ماهانه به حساب آنان واریز می کند



بیش از 10 هزار نفر زیر پوشش نهاد کمیته امداد امام خمینی ( ره ) شهرستان400 هزار نفری آمل هستند.