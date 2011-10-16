رونمایی از دو کتاب دفاع مقدس در شهریار

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران در رونمایی از این آثار گفت: برای مقابله با جنگ نرم و مبارزه با شیوه ناجوانمردانه دشمن لازم است از امکانات فرهنگی دفاع مقدس مانند کتاب، فیلم و ... و برگزاری یادواره های شهدا، بصیرت و آگاهی را در نوجوانان و جوانان بیشتر کرد.

محمد جعفر نائب صدری افزود: شناساندن زندگانی شهدا به عنوان اسوه های تقوی و فداکاری به نسل جوان جامعه ضروری است.

وی گفت: تاکنون در زمینه معرفی شهدا به نسل نوجوان و جوان از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کارهای فرهنگی خوبی انجام گرفته اما کافی نیست.

این مسئول ادامه داد: دو کتاب جامعه شناسی جنگ و آشنایی با دفاع مقدس و فرزند آسمان از جمله کارهای فرهنگی اخیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس است.

امام جمعه شهریار نیز در این مراسم گفت: در طول تاریخ برای رشد و تبلیغ دین اسلام کارهای بسیاری صورت گرفته است که بهترین بستر برای این کار معرفی زندگی ائمه معصومین (ع) و امامزادگان در حوزه های علمیه، مساجد، مراکز فرهنگی، پایگاه های بسیج و... است.

حجت الاسلام علی خاتمی افزود: باید کوچه ها، خیابانها، به عکس و نام شهدا مزین باشد که این خود بهترین و موثرترین کار فرهنگی و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت است.