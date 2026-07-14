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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

نتانیاهو ایران را تهدید کرد

نتانیاهو ایران را تهدید کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جدیدترین لفاظی خود، ایران را تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه ایران را به انجام حمله‌ای قوی تهدید کرد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جریان بازدید از تأسیسات هسته‌ای دیمونا، با طرح ادعاهایی علیه ایران مدعی شد که در صورت هرگونه حمله از سوی تهران، پاسخ این رژیم شدیدتر از دفعات گذشته خواهد بود.

نتانیاهو مدعی شد: اگر ایران حمله‌ای علیه ما انجام دهد، با قدرتی بسیار بیشتر از دفعات قبل پاسخ خواهیم داد.

اظهارات نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در حالی بیان می‌شود که مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده‌اند هرگونه اقدام علیه منافع و امنیت کشور با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

بیش از این منابع صهیونیستی گزارش داد که این رژیم سطح آماده باش در پی حملات آمریکا به ایران را افزایش داده است.

رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت به نقل از یک مقام صهیونیست گزارش داد: تل آویو تبادل حملات میان ایران و آمریکا را به دقت زیر نظر دارد.

کد مطلب 6888113

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    نظرات

    • IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      6 1
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      اسراایل کارش همیشه تهدید بوده تاجونش بالا بیاد
    • مجید IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      2 0
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      ان دفعه رفتی بزرگترخودت رااوردی الان چه غلطی میتونی بکنی
    • IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      2 0
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      تنها تهدید در خاورمیانه اسراییله، رژیم تروریست و نژادپرست
    • زهرا IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      2 0
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      روانی تو بری تیمارستان بستری شی یه دنیا از دستت خلاص میشن
    • ناشناس IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      1 0
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      تا مادامی که حکومت امریکا برقرار است اسرائیل هم هست و ایران روی خوش نخواهد داشت پس باید اول حکومت امریکا برچیده شود

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