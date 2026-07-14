اقبال: ملت ایران پرچمدار نبرد با استکبار جهانی در عصر ظهور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد اقبال بهابادی شب سهشنبه در اجتماع مردم انقلابی بهاباد در خیابان فلسطین این شهرستان، با بیان اینکه ملت فهیم ایران علمدار جهان اسلام است، تصریح کرد: طبق روایات، مردم در آخرالزمان نقشی سرنوشتساز بر عهده دارند و امروز ملت ایران، قائممقام ولیعصر(عج) در نبرد با ظلم است.
وی با انتقاد از تفکرات سازشطلبانه اظهار داشت: برخی در حالی دم از مذاکره میزنند که دشمن بویی از انسانیت نبرده و عهدشکن است.
اقبال با استناد به آیه ۳۵ سوره مبارکه محمد(ص) افزود: وقتی خدا با ماست، سخن گفتن از سازش با دشمنی که زبون شده، خلاف عزت قرآنی است.
وی با یادآوری تجارب تلخ تاریخی همچون برجام، تأکید کرد: ملت ایران خود علمدار مسیر خونخواهی شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امروز ملت ما اقتدار و انسانیت خود را به رخ جریانی کشیده است که به ظاهر انساناند اما بویی از انسانیت نبردهاند. به لطف الهی، وجدانهای بیدار در سراسر جهان در حال یافتن حقیقت هستند و بسیاری از انسانها در حماسه حضور شما در تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب، به حقانیت این راه پی بردهاند.
وی تأکید کرد: مسیر امروز ما صرفاً گرفتن انتقام از یک فرد نیست، بلکه هدف اصلی، فروپاشی هیمنه استکبار و آمادهسازی جهان برای ظهور منجی عالم بشریت، حضرت حجتبنالحسن(عج) است و این ملت با قدرت تا رسیدن به این هدف الهی، ایستادگی خواهد کرد.
این کارشناس مسائل دینی و مذهبی با یادآوری وقایع تلخ تاریخی از جمله خیانتهای بنیصدر در دوران جنگ و خسارات محض برجام گفت: ملت ایران با تحمل انحرافات و آزمودن تفکرات مختلف در طول دهههای گذشته، به این نتیجه قطعی رسیده است که راه عزت در ایستادگی و خودباوری است. امروز مردم خود به میدان آمده و بدون توجه به تردیدهای برخی مسئولان، رهبری مسیر خونخواهی را بر عهده گرفتهاند.
حجتالاسلام اقبال در پایان گفت: امیدوارم خداوند به همه ما توفیق دهد تا در این مسیر جهاد کنیم و در نهایت، توفیق شهادت در رکاب حضرت ولیعصر(عج) روزی ما شود. از خداوند متعال مسئلت دارم عاقبت ملت بزرگ ایران، بهویژه جوانان برومند این مرز و بوم را ختم به خیر بگرداند.
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