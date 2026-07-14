https://mehrnews.com/x3cyWd ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۲ کد مطلب 6888283 استانها همدان استانها همدان ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۲ پیام اقتدار و وحدت مردم کبودرآهنگ در خیابان همدان-مردم مومن کبودرآهنگ با حضور پرشور در خیابانها، پیام اقتدار، وحدت و وفاداری خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 16 MB کد مطلب 6888283 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع حماسی مردم دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی حماسه آفرینی مردم انقلابی نوشهر خروش حماسی مردم بابل در شبهای مقاومت اجتماع صد و سی و ششم مردم رشت در میدان مینودشت یکصدا در اجتماع شبانه به میدان آمد روایت شبهای همدلی در آزادشهر ادامه دارد گرگان به ایستگاه صد و سی و ششم اجتماعات شبانه رسید خروش شبانه مردم گالیکش ادامه دارد برچسبها کبودرآهنگ تجمع مردمی جنگ
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