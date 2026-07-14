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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۲

پیام اقتدار و وحدت مردم کبودرآهنگ در خیابان

پیام اقتدار و وحدت مردم کبودرآهنگ در خیابان

همدان-مردم مومن کبودرآهنگ با حضور پرشور در خیابان‌ها، پیام اقتدار، وحدت و وفاداری خود را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6888283

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