https://mehrnews.com/x3cyWm ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۰ کد مطلب 6888289 استانها همدان استانها همدان ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۰ فریاد مردم ولایتمدار نهاوند در خونخواهی از رهبر شهید همدان-مردم نهاوند با حضور در خیابانها فریاد انتقام و خونخواهی رهبر شهید از جنایتکاران آمریکایی صهیونی را سر دادند. دریافت 34 MB کد مطلب 6888289 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری خیابانی شهرکردیها در شب۱۳۶ اجتماع حماسی مردم دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی خروش حماسی مردم بابل در شبهای مقاومت اجتماع صد و سی و ششم مردم رشت در میدان مینودشت یکصدا در اجتماع شبانه به میدان آمد روایت شبهای همدلی در آزادشهر ادامه دارد گرگان به ایستگاه صد و سی و ششم اجتماعات شبانه رسید برچسبها نهاوند تجمع مردمی جنگ
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