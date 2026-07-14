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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۰

فریاد مردم ولایتمدار نهاوند در خونخواهی از رهبر شهید

فریاد مردم ولایتمدار نهاوند در خونخواهی از رهبر شهید

همدان-مردم نهاوند با حضور در خیابان‌ها فریاد انتقام و خونخواهی رهبر شهید از جنایتکاران آمریکایی صهیونی را سر دادند.

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کد مطلب 6888289

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