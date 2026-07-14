به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان، امروز (سه شنبه ۲۳ تیر) با برگزاری دیدارهای مرحله یک هشتم در هانگژو پیگیری شد.

در این روز از رقابت ها تیم ملی مردان ایران با غلبه بر کرواسی صاحب چهارمین برد متوالی خود شد و اینگونه به مرحله یک چهارم راه یافت. تیم ملی زنان ایران هم باغلبه بر آلمان برای نخستین بار در جمع هشت تیم برتر قرار گرفت.

این دوره رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان روز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای مرحله یک چهارم پیگیری می شود. در این روز از مسابقات، تیم ملی مردان ایران به مصاف آمریکا می رود و تیم زنان هم با کانادا دیدار می کند. دیدار زنان والیبال نشسته ایران ساعت ۱۱ و دیدار مردان ساعت ۱۳ به وقت ایران برگزار خواهد شد.

برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان در دوبخش مردان و زنان به این شرح است: