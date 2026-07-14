حیدری: انتقام از خاطیان جنایتکار به هیچ فرد خاصی وابسته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدجواد حیدری شب سه‌شنبه در تجمع مردم انقلابی بهاباد، با بیان اینکه انتقام از جنایتکاران مطالبه‌ای ملی است و به هیچ فرد خاصی وابسته نیست، تأکید کرد: این انتقام به دست آزادگان محقق خواهد شد و جنایتکاران، آرزوی مرگی آرام را با خود به گور خواهند برد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج بهابادضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر مجاهد شهید، قائد امت اسلام حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، با تأکید بر لزوم پایبندی به آرمان‌های امام معصوم و شهدای گران‌قدر، با اشاره به اینکه ما باید همواره یک قدم جلوتر از فرامین و آموزه‌های امام شهید و امام کبیر باشیم و در کنار امام خود حرکت کنیم، بر ضرورت استقامت و صبر در برابر سختی‌ها تأکید کرد و گفت: خداوند وعده نصرت داده است و ما باید به مکتب آن‌ها پایبند باشیم.

وی همچنین به عهدی که امام حاضر برای انتقام خون شهیدان بسته‌اند اشاره کرد و افزود: این عهد متعلق به ملت است و ما قطعاً در آن شریک خواهیم بود.

حیدری خاطرنشان کرد: امام شهید ما عهد بسته‌اند که انتقام خون پاک شهیدان را بگیرند و مهم است که ما در این راه پیشگام باشیم.

وی در پایان از مردم خواست که در جهت تحقق این آرمان‌ها، با دعا و توسل به امام زمان (عج) و شهیدان، همواره بیدار و آماده باشند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج بهاباد به مسئله انتقام و خونخواهی رهبر شهید در متن پیام رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای که فرمودند انتقام، خواست ملّت ما است و به‌طور حتمی باید صورت بگیرد، افزود: این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیل‌شان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد.

وی خاطرنشان کرد: آقای شهید ایران حسینی بود، حسینی اندیشید، حسینی حرکت کرد، حسینی جهاد و مقاومت نمود، حسینی زیست و حسینی خون خود را در راه مکتب حسین تقدیم کرد و به شهادت رسید.