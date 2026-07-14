سازمان تبلیغات هیچ نقشی در تولید برنامه جنجالی ندارد!

علی مرادخانی مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی درباره ساخت برنامه «دیر شناختمت» در فضای مجازی و اینکه چه کسی مسئول تولید این برنامه بوده است به خبرنگار مهر بیان کرد: مطالب مطرحشده مبنی بر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی این برنامه را با بلاگرها تولید کرده یا حمایتهای زیرساختی و رسانهای از بلاگرها در قالب ادعاهای مطرحشده صورت گرفته است، فاقد صحت بوده و قویاً تکذیب میشود.
وی در پایان با رد هر گونه نقشی از طرف سازمان تبلیغات در تولید این برنامه بیان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی هیچگونه برنامه یا پروژهای با مشخصات ادعاشده نداشته و نسبت دادن چنین اقدامات یا حمایتهایی به این سازمان، خلاف واقع است.
برنامه جنجالی «دیر شناختمت» با حضور بلاگرها تولید شده است و در چند روز اخیر در فضای مجازی با واکنش های مختلفی رو به رو شده است.
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