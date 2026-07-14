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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

سازمان تبلیغات هیچ نقشی در تولید برنامه جنجالی ندارد!

سازمان تبلیغات هیچ نقشی در تولید برنامه جنجالی ندارد!

مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی تولید برنامه «دیر شناختمت» را با حضور بلاگرها تکذیب کرد.

علی مرادخانی مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی درباره ساخت برنامه «دیر شناختمت» در فضای مجازی و اینکه چه کسی مسئول تولید این برنامه بوده است به خبرنگار مهر بیان کرد: مطالب مطرح‌شده مبنی بر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی این برنامه‌ را با بلاگرها تولید کرده یا حمایت‌های زیرساختی و رسانه‌ای از بلاگرها در قالب ادعاهای مطرح‌شده صورت گرفته است، فاقد صحت بوده و قویاً تکذیب می‌شود.

وی در پایان با رد هر گونه نقشی از طرف سازمان تبلیغات در تولید این برنامه بیان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی هیچ‌گونه برنامه یا پروژه‌ای با مشخصات ادعاشده نداشته و نسبت دادن چنین اقدامات یا حمایت‌هایی به این سازمان، خلاف واقع است.

برنامه جنجالی «دیر شناختمت» با حضور بلاگرها تولید شده است و در چند روز اخیر در فضای مجازی با واکنش های مختلفی رو به رو شده است.

کد مطلب 6888143
عطیه موذن

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