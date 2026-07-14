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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۷

خیزش مردم همدان در خونخواهی از رهبر شهید

خیزش مردم همدان در خونخواهی از رهبر شهید

همدان-مردم همدان با حضور پرشور در تجمع خونخواهی رهبر شهید، بار دیگر بر ایستادگی بر آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

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کد مطلب 6888301

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