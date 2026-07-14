https://mehrnews.com/x3cyWB ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۷ کد مطلب 6888301 استانها همدان استانها همدان ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۷ خیزش مردم همدان در خونخواهی از رهبر شهید همدان-مردم همدان با حضور پرشور در تجمع خونخواهی رهبر شهید، بار دیگر بر ایستادگی بر آرمانهای انقلاب تأکید کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6888301 کپی شد مطالب مرتبط خروش حماسی مردم بابل در شبهای مقاومت اجتماع حماسی مردم دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی میدانداری خیابانی شهرکردیها در شب۱۳۶ رزمایش ملی حکاک در بوشهر اجرا شد برچسبها همدان تجمع مردمی جنگ
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