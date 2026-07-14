https://mehrnews.com/x3cyYb ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۲ کد مطلب 6888379 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۲ اجتماع مردم چابهار در شب صد و سی و پنجم از شهادت قائد امت چابهار- مردم شهر چابهار در شب صد و سی و پنجم از شهادت قائد امت اجتماع با شگوهی برگزار کردند. دریافت 45 MB کد مطلب 6888379 کپی شد مطالب مرتبط چابهار در آرامش است؛ حمله به چابهار صحت ندارد ترخیص ۳۶۸ هزار تن کالای اساسی از گمرک چابهار در دوران جنگ ۳۹ روزه حضور مردم کردکوی در اجتماعات شبانه تداوم یافت برگزاری مراسم بزرگداشت قائد شهید امت در چابهار گرگان به ایستگاه صد و سی و ششم اجتماعات شبانه رسید خروش شبانه مردم گالیکش ادامه دارد مینودشت یکصدا در اجتماع شبانه به میدان آمد روایت شبهای همدلی در آزادشهر ادامه دارد برچسبها چابهار بندر چابهار تجمع مردمی
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