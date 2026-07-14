مدافع پرسپولیس همچنان در لیست خروج

به گزارش خبرنگار مهر، حضور مهدی تارتار روی نیمکت پرسپولیس نیز تغییری در سرنوشت مرتضی پورعلیگنجی ایجاد نکرده و این مدافع باتجربه همچنان در فهرست بازیکنان مازاد سرخپوشان قرار دارد.
پورعلیگنجی پیش از انتخاب تارتار نیز در لیست خروج باشگاه قرار داشت و با آغاز به کار کادر فنی جدید، بار دیگر وضعیت این بازیکن مورد بررسی قرار گرفت اما تصمیم نهایی تغییری نکرد تا او همچنان جایی در برنامههای فنی فصل آینده پرسپولیس نداشته باشد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، کادر فنی و مدیران باشگاه در این خصوص اتفاقنظر دارند و اعتقاد دارند با توجه به سیاست جوانگرایی و تغییرات در ساختار تیم، ادامه همکاری با این مدافع در برنامههای فصل آینده قرار ندارد.
پورعلیگنجی که یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد، قراردادی با ارزشی در حدود ۸۴ میلیارد تومان در اختیار دارد. با این حال، باشگاه برای پایان همکاری، پیشنهاد فسخ توافقی با پرداخت مبلغی در حدود ۴۰ میلیارد تومان را مطرح کرده است اما این بازیکن تاکنون با این پیشنهاد موافقت نکرده و حاضر به فسخ قرارداد نشده است.
از این رو، مذاکرات میان دو طرف همچنان ادامه دارد، اما آنچه مسلم به نظر میرسد این است که مرتضی پورعلیگنجی در شرایط فعلی هیچ جایگاهی در تفکرات فنی مهدی تارتار و همچنین برنامههای مدیریتی باشگاه پرسپولیس ندارد و مدیران باشگاه امیدوارند هرچه زودتر راهکاری برای پایان همکاری با این مدافع باتجربه پیدا کنند تا پرونده یکی از مهمترین چالشهای نقلوانتقالاتی سرخپوشان نیز بسته شود.
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