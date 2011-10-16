یک اتاق خالی نمی تواند مشکلات خانه مطبوعات دامغان را حل کند

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، ابوالفضل صادقی نژاد صبح یکشنبه در آیین بازگشایی مجدد خانه مطبوعات شهرستان دامغان افزود: خانه مطبوعات دامغان از داشتن حداقل امکانات و تجهیزات مورد نیاز به عنوان ابتدایی ترین ابزار محروم است و شرمنده اصحاب مطبوعات و خبرنگاران هستیم.

وی اضافه کرد: امروز خبر به صورت ثانیه ای مخابره می شود و باید به روز مخابره شود و یک خبرنگار باید از امکانات و تجهیزات اولیه برخوردار باشد.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان تصریح کرد: حمایت از خبرنگاران فعال در دستور کار است که بتوانیم از این قشر حمایت های لازم را داشته باشیم.



وی یادآور شد: خبرنگار باید فعال باشد و در جامعه حضوری پررنگ داشته باشد و خبری تهیه و گزارش کند که به نظام خدشه وارد نکند.



صادقی نژاد افزود: خبر در رشد و توسعه شهری نقش پررنگی دارد و خبرنگاران باید بکوشند اعتماد جامعه را خود جلب کنند.



وی تصریح کرد: باید تلاش کرد که مردم و جامعه به خبرنگاران بی اعتماد نشوند.



وی گفت: خبرنگاران با ایجاد همدلی و وحدت باید بکوشند در تهیه اخبار و گزارشات به رشد و توسعه جامعه کمک کنند.



مسئول خانه مطبوعات شهرستان دامغان در این آیین اظهار داشت: خبرنگاران نقش مهمی در روشن کردن افکار عمومی جامعه را دارند و باید بکوشند تا در این رسالت خود موفق باشند.



محمدابراهیم خوری تصریح کرد: شهرستان دامغان دارای 50 نفر عضو است که سه نفر از این اعضا عضو شورای مرکزی خانه مطبوعات استان سمنان هستند.



وی اعزام پنج خبرنگار به حج عمره مفرده، شش نفر از خبرنگاران جهت اخذ تسهیلات قرض الحسنه از سوی خانه مطبوعات و بازدید جمعی از خبرنگاران از مجلس شورای اسلامی را از مهم ترین کارهای صورت گرفته در سال جاری برای خبرنگاران عضو خانه مطبوعات در شهرستان دامغان بیان کرد.



وی گفت: خبرنگاران باید فقط دغدغه تهیه خبر و گزارش را داشته باشند و باید به صورت ویژه از خبرنگاران حمایت شود.