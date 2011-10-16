100 میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل خانگی در ساوجبلاغ اختصاص یافت

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 2000 شغل خانگی در شهرستان ساوجبلاغ ایجاد می شود که در صورت استقبال این میزان وام تا مبلغ 20 میلیارد تومان قابل افزایش است.

وی عنوان کرد: میزان ثبت اشتغال ما در پایگاه رصد به پنج هزار و 200 نفر رسیده که تا پایان سال 90 برای 13 هزار نفر باید اشتغال ایجاد شود.

حدادی ابراز کرد: برای افراد ثبت نام شده ای که مشاغل آنها جزء 250 شغل تعریف شده در سایت باشد وامهای 50 میلیون ریالی با کارمزد چهار درصد در نظر گرفته شده که با پیگیریهای انجام شده امیدواریم سهم بیشتری از استان جذب کنیم.

فرماندار در خصوص برگزاری سرشماری نفوس و مسکن بیان کرد: روند خوبی برای هر چه بهتر برگزار شدن سرشماری انجام شده و بخشداران باید این امر را در دستور کار خود قرار دهند.

وی از تعامل دستگاههای اجرایی در برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن قدردانی کرد و ادامه داد: آموزش ماموران سرشماری نفوس و مسکن آغاز شده و وسایل و امکانات لازم برای سرشماری مطلوب به کار گرفته شده است.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ به دفاتر پیشخوان دولت و خدمات آنها اشاره کرد و افزود: تقویت دفاتر خدمات رسانی بخش خصوصی از موثرترین امور در تسریع خدمات دولت الکترونیک به شهروندان است که باید به صورت ویژه پیگیری شود و سعی می کنیم در این بخش برای 170 نفر اشتغال ایجاد شود.