کارت آزمون زبان انگلیسی "جی آر ای" از امروز توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون زبان انگلیسی GRE) GENERAL) در روز 30 مهرماه جاری برگزار می شود و داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون می توانند از ساعت 8:30 صبح تا 14 برای دریافت کارت ورود به جلسه این آزمون به سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

داوطلبان می‌توانند در روزهای 24 تا 28 مهرماه با همراه داشتن کارت شناسائی معتبر(گذرنامه، شناسنامه ویا کارت ملی) برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون GRE) GENERAL) اقدام کنند.

کارت ورود به جلسه این آزمون در محل مرکز آزمون‌های بین‌المللی سازمان سنجش آموزش کشور واقع در تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان استاد نجات الهی و سپهبدقرنی، پلاک 204 توزیع می شود. نشانی محل برگزاری آزمون در زمان توزیع کارت شرکت در آزمون به اطلاع داوطلبان می رسد.