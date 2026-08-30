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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۴

تداوم ایستادگی در خیابان های ایرانشهر

تداوم ایستادگی در خیابان های ایرانشهر

ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در صد و هشتاد و دومین شب از تجمعات میدانی، حضوری پررنگ داشتند.

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کد مطلب 6932547

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