https://mehrnews.com/x3cWnw ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۴ کد مطلب 6932544 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۴ تداوم حماسه حضور مردم زابل زابل- مردم شهر زابل در صد و هشتاد و دومین شب از تجمعات میدانی، حضوری باشکوه داشتند. دریافت 42 MB کد مطلب 6932544 کپی شد مطالب مرتبط همدلی شیعه و سنی الگویی مثالزدنی در سیستان و بلوچستان است افتتاح پروژه آسفالت معابر روستای گوری زهک افتتاح ۲۱ واحد مسکونی در بخش مرکزی شهرستان سیب و سوران از ۱۷ میلیون سفر بدون کمیسیون تا ۱.۲ میلیون مشارکت در نیکوکاری جشن وصال زوج جوان شفتی در صد و هشتاد و سومین شب اتحاد طبیعت زیبای روستای سرجو حومه شهر سراوان خسروی بنجار: هر ۶ فرودگاه سیستان و بلوچستان فعالاند برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی سیستان و بلوچستان
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