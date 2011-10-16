برگزاری نشست «هم اندیشی بیداری اسلامی» در سفارت ایران در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «هم اندیشی پیرامون بیداری اسلامی» با مشارکت 50 تن از شخصیتهای مذهبی و سیاسی لبنانی شرکت کننده در همایش بیداری اسلامی در تهران با هدف پیگیری اهداف ترسیم شده در همایش بیداری اسلامی، در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت برگزار شد.



در این نشست غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب‌اله، شیخ احمد الزین رئیس تجمع علمای مسلمین لبنان، احمد قبلان مفتی اعظم جعفری، شیخ هاشم منقاره عضو شورای رهبری جبهه عمل اسلامی، سمیر سلیمان استاد دانشگاه و برخی دیگر از حاضرین سخنرانی کردند.



سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری همایش بیداری اسلامی در تهران، به سه محور ذکر شده در بیانات مقام معظم رهبری در این همایش (هویت انقلاب‌ها، آفت‌ها و خطرات در مسیر این انقلاب‌ها و پیشنهادات و راهکار برای مقابله با این خطرات) اشاره کرد و گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند مهمترین عنصر این انقلاب‌ها حضور فراگیر مردمی بود که با هدف احیای عزت و کرامت، برافراشتن پرچم اسلام و برپایی عدالت و شکوفایی در سایه دین مبین اسلام، ایستادگی در برابر نفوذ و سیطره امریکا و غرب، مقاومت در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی صورت گرفت.



رکن آبادی تاکید کرد: بدون تردید اهداف و اصول مورد نظر ملتهای منطقه با تمایلات امریکا، غرب و رژیم صهیونیستی همخوانی ندارد و این قدرتها تلاش دارند تا اهداف و واقعیتهای ذکر شده را نادیده بگیرند و انقلاب‌ها را از مسیر اصلی خود منحرف سازند.



سفیر جمهوری اسلامی ایران افزود: وجود آفت‌ها و خطرات در مسیر انقلاب های مردمی امری طبیعی است اما این خطرات نباید ملتها را نگران کند زیرا راههای مقابله با این خطرات نیز وجود دارد.



معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان سه عنصر ایمان به خدا، دفاع از حق و روحیه جهادی را از ضروریات انقلاب و بیداری اسلامی دانست و تاکید کرد: بدون این سه عنصر نمی توان مسیر بیداری اسلامی را طی کرد. شیخ نعیم قاسم با هشدار نسبت به تلاش امریکا برای مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی ایران و ایجاد فتنه در منطقه، بر ضرورت وحدت اسلامی و مقابله با توطئه امریکا تاکید کرد.



رئیس تجمع علمای مسلمین لبنان در این نشست اظهار داشت: تجمع به شریعت اسلامی التزام کامل دارد و از طریق این التزام بر وحدت بین امت اسلامی و عبور کردن از اختلافات تاکید دارد. شیخ احمد الزین نقش رهبری در امت اسلامی را بسیار مهم دانست و گفت: شیعه با داشتن ولی فقیه صاحب رهبری قدرتمند است و ما در تجمع علمای مسلمین با تاکید بر وحدت و عبور از اختلافات، التزام خود به این رهبری را اعلام می کنیم و به مقاومت در برابر امریکا و رژیم صهیونیستی تا آزادی قدس شریف دعوت می نماییم.



شیخ احمد قبلان مفتی اعظم جعفری با اشاره به صف آرایی تمدن و فرهنگ اسلامی در مقابل فرهنگ غرب، بر ضرورت بازسازی مفهوم امت اسلامی و تکوین مجدد مفهوم اسلام گرایی در سطح منطقه و جهان و همچنین تقویت ریشه جریانهای مردمی به عنوان عوامل فشار بر حکام و متحول نمودن گزینه مردم و مقاومت تاکید کرد.

شیخ احمد قبلان همچنین ترسیم مرکز رهبری و فرماندهی برای مدیریت امت اسلامی و قدرت بخشیدن به نقش جمهوری اسلامی ایران در رهبری این محور تاکید کرد.



شیخ هاشم منقاره عضو شورای رهبری جبهه عمل اسلامی با اشاره به خیزش بزرگ مردمی در جهان اسلام گفت اکنون زمان عمل در مسیر جهاد و مقاومت فرا رسیده است. باید کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل کنیم. باید به امر جهاد اهتمام داشته باشیم. بشارتهای پیروزی و بیداری اسلامی را اکنون در منطقه شاهد هستیم. این خیزش‌ها سرآغاز تحولی بزرگ در جهت پیروزی کامل بر رژیم صهیونیستی است و همه این تحولات بشارت دهنده حقیقتی به نام بیداری اسلامی است.



سمیر سلیمان استاد دانشگاه لبنان اظهار داشت: دو رویکرد و تفکر پیرامون انقلاب های منطقه ای وجود دارد. یک رویکرد که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند مبنی بر فهم و تفسیر این انقلاب‌ها در چارچوب بیداری اسلامی با تاکید بر نقش محوری مردم و تفکر دوم که امریکا و غرب تلاش دارد آن را خارج از این مفهوم تعریف کنند. مقام معظم رهبری می خواهند هویت حقیقی به این انقلاب‌ها اعطا کنند.



شیخ محمد ابوالقطع عضو تجمع علمای مسلمین و رئیس جمعیت مبلغان اسلامی لبنان با تاکید بر محوری بودن موضوع فلسطین در جهان اسلام گفت: هر انقلابی چنانچه بدون ذکر نام فلسطین باشد، را نمی توان انقلاب اسلامی و یک انقلاب واقعی اطلاق کرد.