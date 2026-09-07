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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

«میزری» به تماشاخانه ایران‌شهر می‌آید

«میزری» به تماشاخانه ایران‌شهر می‌آید

نمایش «میزری» به کارگردانی توحید معصومی از اوایل مهر در سالن سمندریان تماشاخانه ایران‌شهر روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «میزری» نوشته ویلیام گلدمن، ترجمه شهرام زرگر و به کارگردانی توحید معصومی از اوایل مهر در سالن سمندریان تماشاخانه ایران‌شهر روی صحنه می‌رود.

«میزری» اقتباسی نمایشی از رمانی به همین نام نوشته استیون کینگ است.

معصومی پیش از این نمایش‌هایی همچون «مگس»، «تبار خون»، «دو دلقک و نصفی»، «طوفان»، «مجلس واقعه در سودابه‌خوانی»، «خیشخانه»، «مویه جم»، «بازی‌خانه» و «دوران بی‌گناهی» را کارگردانی کرده است.

جزئیات مربوط به گروه بازیگران و دیگر عوامل نمایش «میزری» به‌زودی اعلام می‌شود.

کد مطلب 6939945

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