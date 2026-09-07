فراخوان نخستین دوره رویداد «دگرخوانی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه هنر نیماژ با همکاری خانه‌تمرین شمس، فراخوان نخستین دوره رویداد «دگرخوانی» را با تمرکز بر «اجرا، پژوهش و متن» منتشر کرد.

نخستین دوره این رویداد با محوریت کشف و آزمون ظرفیت‌های اجرایی و پرفورماتیو متون کمتر خوانده‌شده ادبیات کلاسیک فارسی برگزار می‌شود. برگزارکنندگان این متون را نه صرفاً به‌عنوان مواد اولیه‌ای برای اقتباس و تولید متن دراماتیک، بلکه به‌عنوان مجموعه‌ای از مصالح زبانی، روایی، تاریخی، تصویری و مفهومی در نظر گرفته‌اند که می‌توانند در مواجهه با بدن، فضا، صدا، تصویر، شیء و مخاطب به وضعیت‌ها و فرم‌های اجرایی تازه‌ای تبدیل شوند.

بر اساس این فراخوان، نسبت شخصی، انتقادی و معاصر هنرمند با متن اهمیت ویژه‌ای دارد؛ نسبتی که می‌تواند از مسیرهایی همچون خوانش، گسست، بازآرایی، جابه‌جایی، حذف، تکرار یا استحاله ماده متنی شکل بگیرد و الزاماً به بازنمایی یا اقتباس وفادارانه از متن منجر نشود. در این رویداد، تبدیل متن به «ماده اجرایی» و گشودن آن به سوی تجربه، حضور و رخداد، رویکرد محوری بخش اجرایی خواهد بود.

«دگرخوانی» در سه بخش برگزار می‌شود:

۱-جستار/ ارائه

ارائه جستار، مقاله، درس‌گفتار یا پژوهش‌های تألیفی و ترجمه‌ای در حوزه تئاتر، هنر اجرا و مطالعات مرتبط؛ بدون الزام به برخورداری از ظرفیت اجرایی.

۲- جستار/ تمرین

ارائه یک مفهوم، مسئله یا جستار نظری همراه با طراحی و اجرای تمرینی عملی برای آزمودن و تجربه آن مفهوم در عمل. هدف این بخش، ایجاد پیوندی عمل‌گرایانه میان نظریه و تجربه اجرایی است. اولویت انتخاب در این بخش با دانشجویان مقطع دکتری رشته تئاتر یا پژوهش هنر خواهد بود.

۳- اجرا

ارائه پروژه‌های اجرایی در قالب‌هایی همچون تئاتر، پرفورمنس آرت، ویدئوپرفورمنس، اینستالیشن‌پرفورمنس، لِکچرپرفورمنس و دیگر اشکال معاصر و میان‌رشته‌ای هنر اجرا.

طبق اعلام برگزارکنندگان، موضوع محوری این دوره، یعنی جست‌وجوی نسبت میان متون کمتر خوانده‌شده ادبیات کلاسیک فارسی و هنر اجرا، تنها در بخش «اجرا» ملاک انتخاب آثار خواهد بود و شامل دو بخش «جستار/ ارائه» و «جستار/ تمرین» نمی‌شود.

مهلت ارسال آثار

مهلت ارسال پروپوزال بخش «اجرا» تا ۲۰ مهر ۱۴۰۵ تعیین شده و نتایج بررسی پروپوزال‌های این بخش ۳۰ مهر ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.

همچنین متقاضیان بخش‌های «جستار/ ارائه» و «جستار/ تمرین» تا ۱۵ آبان‌ فرصت ارسال پروپوزال دارند و نتایج بررسی این ۲ بخش نیز تا ۲۵ آبان‌ اعلام می‌شود.

رویداد «دگرخوانی» در هفته پایانی آذر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

حمایت‌ها و جوایز

این رویداد به‌صورت مستقل و خصوصی برگزار می‌شود و در حال حاضر امکان پرداخت کمک‌هزینه، تأمین هزینه سفر یا اسکان گروه‌های اجرایی را ندارد. بر این اساس، تأمین هزینه‌های مرتبط با حضور و اجرای آثار بر عهده گروه‌های شرکت‌کننده خواهد بود.

پنج گروه برگزیده بخش «اجرا» پس از پایان رویداد این امکان را خواهند داشت که اثر خود را در پلتفرم خانه هنر نیماژ به صحنه ببرند. زمان‌بندی و شرایط این اجراها پس از اعلام نتایج و با هماهنگی گروه‌های برگزیده تعیین خواهد شد.

همچنین سه گروه نخست بخش «اجرا» به‌عنوان آثار و گروه‌های برتر، مجموعه‌ای نفیس از کتاب‌های نظری، نمایشنامه و ادبیات منتشرشده توسط انتشارات نیماژ دریافت خواهند کرد.

شورای سیاستگذاری این رویداد را علی شمس و مهیار جوادی‌ها بر عهده دارند و محسن بخشی دبیر رویداد است.

فایل پیوست فراخوان، با هدف آشنایی بیشتر متقاضیان با موضوع رویداد و ارائه نمونه‌ای از پروپوزال مطلوب ضمیمه خبر شده است.

برای دریافت فایل پیوست اینجا را ببینید.

برای ارتباط و ارسال اثر با آدرس ایمیل Degarkhani@gmail.com در ارتباط باشید.

طراح گرافیک حامد کاظمی است.