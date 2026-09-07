به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، در تذکری کتبی خطاب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار تسریع در پیگیری و بررسی موضوع اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صنایع فولاد و رفع ابهامات موجود در این زمینه شد.

خلاصه تذکر: لزوم تسریع در بررسی و رفع ابهام در مصوبه شماره ۴۴۸۲۸/ت/۶۵۱۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۵/۵ هیئت وزیران در خصوص نحوه اجرای مرحله سوم متناسب سازی بازنشستگان صنایع فولاد

شرح تذکر: جمعی از بازنشستگان صنایع فولاد طی درخواستی که به (پیوست) می باشد، اعلام نموده اند که مفاد مندرج در تصویب نامه شماره ۴۴۸۲۸/ت/۶۵۱۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۵/۵ هیئت وزیران مغایر با بند "ر" ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده و به همین دلیل اجرای مرحله سوم متناسب سازی به صورت ناقص اجرا شده است و همین موضوع باعث نارضایتی بازنشستگان صنایع فولادی گردیده است.

لذا ضروری است نسبت به تسریع در پیگیری و بررسی موضوع تا حل مشکل اقدام لازم صورت پذیرد.