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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

تذکر حاجی‌دلیگانی برای رفع مشکل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان فولاد

تذکر حاجی‌دلیگانی برای رفع مشکل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان فولاد

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس، خواستار تسریع در بررسی و رفع ابهام از نحوه اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صنایع فولاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، در تذکری کتبی خطاب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار تسریع در پیگیری و بررسی موضوع اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صنایع فولاد و رفع ابهامات موجود در این زمینه شد.

خلاصه تذکر: لزوم تسریع در بررسی و رفع ابهام در مصوبه شماره ۴۴۸۲۸/ت/۶۵۱۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۵/۵ هیئت وزیران در خصوص نحوه اجرای مرحله سوم متناسب سازی بازنشستگان صنایع فولاد

شرح تذکر: جمعی از بازنشستگان صنایع فولاد طی درخواستی که به (پیوست) می باشد، اعلام نموده اند که مفاد مندرج در تصویب نامه شماره ۴۴۸۲۸/ت/۶۵۱۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۵/۵ هیئت وزیران مغایر با بند "ر" ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده و به همین دلیل اجرای مرحله سوم متناسب سازی به صورت ناقص اجرا شده است و همین موضوع باعث نارضایتی بازنشستگان صنایع فولادی گردیده است.

لذا ضروری است نسبت به تسریع در پیگیری و بررسی موضوع تا حل مشکل اقدام لازم صورت پذیرد.

کد مطلب 6939982
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      1 0
      پاسخ
      آقا از اولش درست اجرا نشده بحث مرحله سوم نیست حقوق ما باید نود درصد شاغل باشه در صورتی که نصف بازنشسته همردیف خودمون وکاراموزای خودمون نیست نیست چه برسد به شغل هم ردیف

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