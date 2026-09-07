به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدجواد طاهری ظهر دوشبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با قدردانی از اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و مسئولان مدیریت شهری اظهار کرد: آنچه امروز در عرصه فرهنگ و هنر آموخته‌ایم و می‌توانیم به جامعه عرضه کنیم، حاصل ظرفیت‌های فرهنگی و هنری همین شهر است.

وی افزود: قم به دلیل جایگاه دینی و فرهنگی خود، توانمندی قابل توجهی در عرصه فرهنگ و هنر دارد و می‌تواند در زمینه فرهنگ و هنر دینی و اسلامی نقش گسترده‌تری در کشور ایفا کند.

طاهری با اشاره به ضرورت توجه بیشتر مدیریت شهری به حوزه فرهنگ بیان کرد: باید بپذیریم که در عرصه فرهنگ و هنر، آن‌گونه که باید و شاید کار نکرده‌ایم و بخشی از مسائل و حوادث ناگوار گذشته را می‌توان در کم‌توجهی‌های فرهنگی نیز جست‌وجو کرد.

بازیگر و کارگردان قمی ادامه داد: توجه به فرهنگ و هنر نباید در اولویت‌های بعدی قرار گیرد زیرا هر میزان که در این حوزه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی شود، آثار آن در زندگی مردم، خانواده‌ها و به‌ویژه نسل‌های آینده نمایان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت فرهنگی قم محدود به داخل این شهر نیست و می‌توان از توان هنرمندان و مجموعه‌های فرهنگی قم برای معرفی و گسترش فرهنگ دینی و اسلامی در سراسر کشور بهره گرفت.

باید برای هنرمندان قم چاره‌اندیشی شود

طاهری با طرح درخواست‌هایی در زمینه حمایت از هنرمندان قمی گفت: بخش قابل توجهی از هنرمندان این شهر با مشکلات معیشتی و مسکن مواجه هستند و لازم است مدیریت شهری به این موضوع توجه جدی‌تری داشته باشد.

وی افزود: انتظار می‌رود شرایطی فراهم شود تا هنرمندان احساس کنند مسئولان شهری آنان را می‌بینند و نسبت به مسائل و دغدغه‌هایشان بی‌تفاوت نیستند.

بازیگر و کارگردان قمی ادامه داد: ممکن است بخشی از مسئولیت حمایت از هنرمندان بر عهده اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد اما مدیریت شهری نیز می‌تواند در حد ظرفیت و اختیارات خود برای رفع برخی از مشکلات این قشر اقدام کند.

وی پیشنهاد اختصاص زمین برای ساخت مسکن هنرمندان را مطرح کرد و گفت: می‌توان زمینی را در اختیار هنرمندان قرار داد تا آنان در قالب یک تعاونی و با سازوکار مشخص، برای تأمین مسکن مورد نیاز خود اقدام کنند.

طاهری تأکید کرد: توجه به این موضوع می‌تواند بخشی از دغدغه‌های هنرمندان را کاهش دهد و این قشر نیز احساس کند که جایگاه و تلاش‌های آنان مورد توجه مسئولان شهر قرار دارد.

قم برای هنرمندان درگذشته هم سهمی ندارد

بازیگر و کارگردان قمی یکی دیگر از مطالبات خود را اختصاص فضایی برای هنرمندان درگذشته قم عنوان کرد و گفت: متأسفانه حتی برای هنرمندانی که پس از سال‌ها فعالیت فرهنگی و هنری از دنیا می‌روند، در قم قطعه‌ای ویژه برای خاکسپاری وجود ندارد.

وی افزود: این موضوع نیازمند توجه مسئولان است و انتظار می‌رود برای آن چاره‌ای اندیشیده شود تا هنرمندان فقید قم نیز از جایگاهی شایسته برخوردار باشند.

طاهری بیان کرد: هنرمندان بخش مهمی از سرمایه فرهنگی شهر هستند و توجه به آنان تنها به دوران فعالیتشان محدود نمی‌شود بلکه باید شأن و جایگاه آنان پس از درگذشت نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مسائل فرهنگی و هنری باید در کنار سایر موضوعات شهری مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ریزی برای این حوزه می‌تواند در آینده آثار خود را در جامعه و میان خانواده‌ها نشان دهد.

بازیگر و کارگردان قمی در پایان با قدردانی از اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان مدیریت شهری گفت: امیدوارم این مطالبات مورد توجه قرار گیرد و موضوع حمایت از هنرمندان، تأمین مسکن و اختصاص فضایی برای هنرمندان درگذشته قم در دستور کار قرار گیرد.