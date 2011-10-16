اولین جشنواره قصه گویی در البرز برگزار می شود

صفی الله رمضانخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این جشنواره قصه گویی در نوع خود اولین در استان البرز است.

وی افزود: این جشنواره در دو بخش قصه گویی و کارگاه تخصصی (ویژه مربیان) برگزار می شود.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز گفت: اولین جشنواره قصه گویی در روزهای دوشنبه و سه شنبه 25 و 26 مهرماه 90 در مجتمع آفرینش های فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.

مجتمع آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورشی استان البرز در کرج، خیابان شهید صدوقی (ساسانی)، انتهای خیابان نامجو واقع است.