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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

رمضانخانی در گفتگو با مهر:

اولین جشنواره قصه گویی در البرز برگزار می شود

اولین جشنواره قصه گویی در البرز برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز از برگزاری اولین جشنواره قصه گویی در این استان به مدت دو روز خبر داد.

صفی الله رمضانخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این جشنواره قصه گویی در نوع خود اولین در استان البرز است.

وی افزود: این جشنواره در دو بخش قصه گویی و کارگاه تخصصی (ویژه مربیان) برگزار می شود.
 
 مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز گفت: اولین جشنواره قصه گویی در روزهای دوشنبه و سه شنبه 25 و 26 مهرماه 90 در مجتمع آفرینش های فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.
 
مجتمع آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورشی استان البرز در کرج، خیابان شهید صدوقی (ساسانی)، انتهای خیابان نامجو  واقع است.
کد مطلب 1434447

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