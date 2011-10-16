طرح آبرسانی به درگهان قشم افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ ملایی عنوان کرد: زمان شروع طرح آبرسانی به منطقه درگهان قشم ابتدای سال 89 بوده که اجرای آن تاکنون یک ونیم سال به طول انجامیده است.

وی ادامه داد: علاوه بر 94 کیلومتر ازشبکه توزیع مربوط به این طرح سه کیلومتر نیز از خط انتقال آن اجرایی شده است.

ملایی اظهار داشت: اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال به منظور اجرای شبکه ومخازن واعتبار70 میلیارد ریال نیز به منظور آب شیرین کن ها آن هزینه شده است.

وی با بیان اینکه منابع اجرای این طرح اعتبارات کشوری و استانی است، اظهار داشت: با بهره برداری از این طرح سه وهزار و500خانواردر درگهان و هلر از طریق لوله کشی آب شرب منازل و مناطق روستایی وصنایع وشهر قشم نیز روزانه به میزان سه هزارو 500متر مکعب از مزایای اجرای این طرح بهره مند می شوند.

ملایی عنوان کرد: این پروژه شامل یک مخزن پنج هزار متر مکعبی، یک ایستگاه پمپاژ ویک مخزن 500هزار متر مکعبی است.

وی یاد آورشد: تاکنون دو هزار و500 انشعاب از مجموعه انشعاب های این طرح نصب شده ویک هزار انشعاب آن نیز در حال نصب است.

معاون مهندسی توسعه آبفای هرمزگان به موانع پیشروی اجرای این طرح از زمان شروع آن تا کنون نیز اشاره کرد و افزود: کمبود اعتبارات، بافت شهری نامناسب درگهان و جنس سخت زمین ،همواره مراحل اجرای این پروژه را با مشکل مواجه می کرد.

به گفته ملایی از جمله عملیات اجرایی مربوط به این طرح که در دست اجراست عملیات ایستگاه پمپاژ اصلی، احداث مخزن یک هزار متر مکعبی سایت آب شیرین کن و ساختمان بهره برداری آب و فاضلاب است که هم اکنون از پیشرفت فیزیکی حدود 60 درصد بر خوردار است که عملیات مذکور نیز در سال آینده به اتمام می رسد.

وی اظهار داشت: اکنون تولید و توزیع آب در شبکه درگهان شروع شده و مردم شهر درگهان قشم از آب شرب برخوردار شده اند و به زودی این طرح به صورت رسمی افتتاح می شود.