با استعفایم برخورد سیاسی نشود/ استعفا ژست سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری نماینده تهران که هفته گذشته از سمت نمایندگی خود به دلیل عدم اعلام وصول سئوال از رئیس جمهور از سمت نمایندگی استعفا داده است در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی استعفا را یک اختیار قانونی و امری در اختیار نماینده خواند و گفت: نماینده می تواند از این حق استفاده کند و اگر از این ابزار در جای خودش استفاده شود ابزار خوبی برای دفاع از حقوق ملت است.

وی گفت: استعفای بنده یک استعفای واقعی است و به هیچ عنوان ژست سیاسی نیست. پشت پرده این استفعا موضوع خاصی نیست من همه راه ها را برای به جریان انداختن سئوال از رئیس جمهور رفته ام اما به جایی نرسیده ام، آخرین ابزار نیز استعفا بود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: به طور طبیعی موضوع استعفا را مطرح کردم و آماده پذیرش نتیجه آن هستم. چه مجلس به استعفا رای دهد و بنده از نمایندگی برکنار شوم و چه رای ندهد و همچنان نماینده باقی بمانم چرا که به کاری که انجام داده ام ایمان دارم بنده معتقدم رویه مدیریتی مجلس رویه درستی نیست و به رویه هیئت رئیسه و رئیس مجلس ایراد دارم.

مطهری گفت: مجلس باید رشد کند ممکن است مجلس در برخی امور اشتباه کند ولی باید دست مجلس باز گذاشته شود تا نمایندگان با آزمون و خطا رشد کافی پیدا کنند.

وی ادامه داد: فرض کنید سئوال از رئیس جمهور کار اشتباهی است ولی باید اجازه دهند بنده خود به این جمع بندی برسم. باید اجازه داد این کار انجام شود و رئیس جمهور هم به مجلس آمده و این احساس بوجود آید که این کار کار خوبی نبود. در این صورت دیگر نمایندگان به راحتی طرح سئوال از رئیس جمهور را امضا نمی کنند.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: نمایندگان نباید در این امر مورد امر و نهی قرار گیرند بلکه باید دست آنها را باز گذاشت تا در حیطه اختیارات قانونی رشد سیاسی - اجتماعی پیدا کنند تا در مجموع مجلس ارتقا کند.

وی ضمن امیدواری از اینکه با استیضاح وی برخورد سیاسی نشود و هفته آینده این استعفا اعلام وصول شود گفت: در صورت اعلام وصول و بررسی این استعفا بنده استدلالهایم را بیان می کنم و مخالفان نیز دلایلشان را بیان کنند رای هر چه باشد می پذیرم.

یکی از طراحان سئوال از رئیس جمهور ادامه داد: تابوی سئوال از رئیس جمهور باید شکسته شود تا نمایندگان بتوانند از اختیارات قانونی خود استفاده کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر مجلس به استعفا رای نداد و سئوال از رئیس جمهور هم در دستور قرار نگرفت چه اتفاقی می افتد گفت: من از آخرین حربه ام استفاده کرده ام ولی فکر می کنم در اصلاح روش مدیریتی هیئت رئیسه برای مجلس موثر است.

مطهری در پاسخ به این سئوال که برخی معتقدند سئوال از رئیس جمهور موجب پاسخ هایی از سوی ایشان می شود که به صلاح نیست به همین دلیل عده ای نمی خواهند رئیس جمهور به مجلس بیاید، گفت: بنده چنین تصوری ندارم. حتی حامیان مجلسی دولت و اکثریت مجلس نیز با سئوال از رئیس جمهور موافق هستند. اتفاقا برخی از مخالفان ایشان با سئوال از رئیس جمهور مخالفند چون معتقدند نباید به رئیس جمهور تریبون داد.

مطهری ادامه داد: ولی بنده معتقد به بیان دلایل هستم. اگر قانع شدم قبول می کنم بنابراین باید به رئیس جمهور فرصت داد تا سخنانش را بیان کند. باید تابع دلیل و استدلال بود و نباید منافع گروهی و سیاسی دنبال شود. شخصا معتقدم طرح سئوال از رئیس جمهور موجب تفاهم دولت و مجلس خواهد بود و این بیشتر به نفع رئیس جمهور تمام خواهد شد.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: سخنان رهبری نباید به گونه ای تفسیر شود که دست مجلس بسته شود. ایشان دستور کلی برای وحدت داده اند و این دستور نباید به مفهوم استفاده نکردن از اختیارات قانونی مجلس تلقی شود. نباید مباحث با هم خلط شود.

وی در خصوص تلاش هیئت رئیسه برای پس گرفتن طرح سئوال از رئیس جمهور نیز گفت: یورش و خیمه هیئت رئیسه به نمایندگان برای پس گرفتن امضای سئوال از رئیس جمهور را به هیچ وجه قبول ندارم.