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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۴

تیم شهرداری هشتگرد به لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان صعود کرد

تیم شهرداری هشتگرد به لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان صعود کرد

ساوجیلاغ - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال ساحلی بانوان شهرداری شهر جدید هشتگرد نائب قهرمان شد و به لیگ برتر صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال ساحلی دسته یک بانوان کشور از روز دوشنبه 18 مهر به مدت پنج روز در ورزشگاه بعثت شیراز برگزار شد.
 
این رقابتها با حضـور تیـم های خزر پوشان قـائم مازندران، هیئت فوتبال شیراز،هیئت گنبد گلستان،شهرداری شهر جدید هشتگرد وشاهین بوشهر به صورت دوره ای برگزار و در پایان تیم های خزر پوشان مازندران،شهرداری شهر جدید هشتگرد و هیئت فوتبال شیراز به مقام های اول تا سوم رسیدند.

 در پایان این رقابتها تیم های خزرپوشان مازندران و شهرداری شهر جدید هشتگرد با کسب عناوین اول و دوم به لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان کشور راه یافتند.
 
کد مطلب 1434545

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