به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال افغانستان در نامهای به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد شرایط حضور در رقابتهای فوتبال انتخابی قهرمانی جوانان آسیا را ندارد و این انصراف به دلیل تغییر میزبانی از همدان به تهران نیست و حتی اگر همدان هم میزبان بود، نمیتوانست در این رقابتها حضور پیدا کند.
براین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامهای به فدراسیون فوتبال ایران برنامه جدید دیدارهای گروه C را که با حضور تیمهای ایران، ازبکستان، پاکستان، هند و ترکمنستان برگزار میشود را به شرح زیر اعلام کرد:
دوشنبه - 09/08/90
* پاکستان - ازبکستان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران
* هند - ترکمنستان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران
چهارشنبه - 11/08/90
* پاکستان - ترکمنستان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران
* ایران - هند، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران
جمعه - 13/08/90
* ازبکستان - هند، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران
* ترکمنستان - ایران، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران
یکشنبه - 15/08/90
* ترکمنستان - ازبکستان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران
* ایران - پاکستان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران
سهشنبه - 17/08/90
* پاکستان - هند، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران
* ایران - ازبکستان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران
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