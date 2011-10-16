به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال افغانستان در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد شرایط حضور در رقابت‌های فوتبال انتخابی قهرمانی جوانان آسیا را ندارد و این انصراف به دلیل تغییر میزبانی از همدان به تهران نیست و حتی اگر همدان هم میزبان بود، نمی‌توانست در این رقابت‌ها حضور پیدا کند.

براین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران برنامه جدید دیدارهای گروه C را که با حضور تیم‌های ایران، ازبکستان، پاکستان، هند و ترکمنستان برگزار می‌شود را به شرح زیر اعلام کرد:

دوشنبه - 09/08/90

* پاکستان - ازبکستان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران

* هند - ترکمنستان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران

چهارشنبه - 11/08/90

* پاکستان - ترکمنستان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران

* ایران - هند، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران

جمعه - 13/08/90

* ازبکستان - هند، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران

* ترکمنستان - ایران، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران

یکشنبه - 15/08/90

* ترکمنستان - ازبکستان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران

* ایران - پاکستان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران

سه‌شنبه - 17/08/90

* پاکستان - هند، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران

* ایران - ازبکستان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران