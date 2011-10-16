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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

قهرمانی جوانان آسیا/

افغانستان انصراف داد/ ایران در بازی نخست استراحت می‌کند

افغانستان انصراف داد/ ایران در بازی نخست استراحت می‌کند

تیم فوتبال جوانان افغانستان از شرکت در رقابت‌های فوتبال انتخابی قهرمانی جوانان آسیا در تهران انصراف داد تا دیدارهای گروه C این مسابقات با حضور پنج تیم برگزار ‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال افغانستان در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد شرایط حضور در رقابت‌های فوتبال انتخابی قهرمانی جوانان آسیا را ندارد و این انصراف به دلیل تغییر میزبانی از همدان به تهران نیست و حتی اگر همدان هم میزبان بود، نمی‌توانست در این رقابت‌ها حضور پیدا کند.

براین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران برنامه جدید دیدارهای گروه C را که با حضور تیم‌های ایران، ازبکستان، پاکستان، هند و ترکمنستان برگزار می‌شود را به شرح زیر اعلام کرد:

دوشنبه - 09/08/90
* پاکستان - ازبکستان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران
* هند - ترکمنستان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران

چهارشنبه - 11/08/90
* پاکستان - ترکمنستان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران
* ایران - هند، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران

جمعه - 13/08/90
* ازبکستان - هند، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران
* ترکمنستان - ایران، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران

یکشنبه - 15/08/90
* ترکمنستان - ازبکستان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران
* ایران - پاکستان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران

سه‌شنبه - 17/08/90
* پاکستان - هند، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران
* ایران - ازبکستان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران

کد مطلب 1434588

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