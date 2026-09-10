فراخوان اهدای خون در کرمانشاه برای کمک به بیماران

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نیاز مستمر بیماران به خون و فرآورده‌های خونی، از مردم نیک‌اندیش و خیر کرمانشاه دعوت می‌کنیم با حضور در مراکز اهدای خون، در تأمین ذخایر خونی و نجات جان بیماران سهیم شوند.

وی افزود: مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری کرمانشاه فردا جمعه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اهدای خون، گفت: یک واحد خون می‌تواند با تبدیل شدن به فرآورده‌های مختلف، به نجات جان چندین بیمار کمک کند و اهدای خون اقدامی ارزشمند و حیاتی برای حمایت از بیماران نیازمند است.

میرزاده خاطرنشان کرد: اهداکنندگان هنگام مراجعه به مرکز اهدای خون باید کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.

وی در پایان از مردم کرمانشاه خواست با حضور در مرکز اهدای خون میدان فرمانداری، ضمن کمک به تأمین ذخایر خونی استان، یاری‌رسان بیماران نیازمند باشند.