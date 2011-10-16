افتتاح 61 هزارمین واحد مسکونی بهسازی شده روستایی در بستان آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر خانه خرداد با اشاره بر عملکرد بنیادمسکن انقلاب اسلامی در بستان آباد گفت: تاکنون تعداد چهار هزارو 72 واحد مسکونی روستایی با اعتبارات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در این شهرستان احداث شده است.



خانه خرداد تصریح کرد: عملیات اجرایی تعداد سه هزارو 185 واحدمسکونی نیز به اتمام رسیده و موفق به اخذ پایان کار شده ایم و برای بقیه واحدهای درحال احداث بزودی پایان کارخواهیم گرفت.



وی همچنین یادآور شد: بقیه روستائیانی که تاکنون موفق به تشکیل پرونده و اقدام به نوسازی خانه هایشان نکرده اند بامراجعه به بنیادمسکن انقلاب اسلامی بستان آباد ازامکان فنی ومهندسی و اعتبارات این نهاد استفاده کرده و در اولین فرصت خانه های خود را نوسازی کنند.



همچنین چهار هزارو 210 واحد واحدمسکونی مسکن مهر نیز با حضور مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی در "تیکمه داش" افتتاح وبه بهره برداری رسید.



خانه خرداد افزود: تعداد هزارو 114 واحد واحدمسکونی نیز در دو شهربستان بستان آباد و تیکمه داش هم اکنون درقالب شرکت تعاونی، انبوه ساز و خودمالک درحال ساخت ساز هستند و از این تعداد310 واحد درشهرستان بستان آباد موفق به اخذ پایان کارشده اند.

