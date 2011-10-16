برداشت مرکبات در گیلان آغاز شد/ افزایش تولید گردو در تالش

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه باغداران گیلانی امسال با برداشت حدود 138 هزارتن انواع مرکبات حدود 622 میلیارد ریال درآمد کسب می کنند، افزود: قیمت خرید هرکیلو پرتقال از باغدار به طور میانگین چهار هزار و 500 ریال است.

وی همچنین پیش بینی کرد: برداشت مرکبات امسال حدود 18 هزار تن بیشتر از پارسال باشد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان دلیل افزایش برداشت مرکبات را شرایط مساعد آب و هوایی دانست و گفت: این استان 10 هزار و 660 هکتار باغ مرکبات دارد و پنجمین تولید کننده این محصول در ایران است.

وی در ادامه نبود صنایع فرآوری، واردات بی رویه و قدیمی بودن ساختار باغها را از مهمترین مشکلات باغداران مرکبات گیلان ذکر کرد.

باغداران از چیدن زودرس کیوی خودداری کنند

بنیادی همچنین با بیان اینکه کیویهای زودرس قند کمتری دارند، افزود: باغداران اوایل آبان ماه برداشت کیوی را آغاز کنند.

وی با بیان اینکه گیلان سه هزار و 984 هکتار باغ کیوی دارد، پیش بینی کرد: امسال 75 هزار تن محصول از این باغ ها برداشت شود.

افزایش تولید گردو در تالش

معاون جهاد کشاورزی گیلان گفت: باغداران تالش امسال هزار و 870 تن گردو برداشت کردند که 360 تن بیشتر از پارسال است.

وی ارزش این مقدار گردو را 11 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: دلیل افزایش تولید گردو شرایط مساعد آب و هوایی بوده است.

شهرستان تالش 356 هکتار باغ گردو دارد.