افزایش 55 درصدی اعزام دانش آموزان استان مرکزی به مناطق عملیاتی جنوب

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله کریم زاده ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: در سالهای گذشته فقط هفت هزار نفر از دانش آموزان سال دوم دبیرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شدند این در حالیست که امسال همه 18 هزار و 300 نفر دانش آموز سال دوم دبیرستان استان مرکزی در بخش پسران و دختران به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

وی یادآور شد: اولین کاروان راهیان نور دانش آموزان استان مرکزی فردا (25 مهر) به مدت سه روز به مناطق عملیاتی جنوب کشوراعزام خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی ادامه داد: اعزام دانش آموزان دختر استان مرکزی نیز به مناطق عملیاتی جنوب کشور از بهمن ماه امسال آغاز خواهد شد.

کریم زاده با اشاره به تاثیرات مثبت فرهنگی و اخلاقی این سفر در بین دانش آموزان بیان داشت: کسب مهارت، ارتقای نظم و انضباط بین دانش‌آموزان، کسب مهارتهای زندگی اجتماعی، بازدید از شهرهای مختلف کشور و تقویت بعد دینی شخصیت دانش آموزان از دستاوردهای اردوهای کاروان راهیان نور دانش آموزی است.