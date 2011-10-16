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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

کریم زاده خبر داد:

افزایش 55 درصدی اعزام دانش آموزان استان مرکزی به مناطق عملیاتی جنوب

افزایش 55 درصدی اعزام دانش آموزان استان مرکزی به مناطق عملیاتی جنوب

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی از افزایش 55 درصدی اعزام دانش آموزان استان مرکزی به مناطق عملیاتی جنوب کشور در سال تحصیلی جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله کریم زاده ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: در سالهای گذشته فقط هفت هزار نفر از دانش آموزان سال دوم دبیرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شدند این در حالیست که امسال همه 18 هزار و 300 نفر دانش آموز سال دوم دبیرستان استان مرکزی در بخش پسران و دختران به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

وی یادآور شد: اولین کاروان راهیان نور دانش آموزان استان مرکزی فردا (25 مهر) به مدت سه روز به مناطق عملیاتی جنوب کشوراعزام خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی ادامه داد: اعزام دانش آموزان دختر استان مرکزی نیز به مناطق عملیاتی جنوب کشور از بهمن ماه امسال آغاز خواهد شد.

کریم زاده با اشاره به تاثیرات مثبت فرهنگی و اخلاقی این سفر در بین دانش آموزان بیان داشت: کسب مهارت، ارتقای نظم و انضباط بین دانش‌آموزان، کسب مهارتهای زندگی اجتماعی، بازدید از شهرهای مختلف کشور و تقویت بعد دینی شخصیت دانش آموزان از دستاوردهای اردوهای کاروان راهیان نور دانش آموزی است.

کد مطلب 1434770

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