کلیات طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت به تصویب کمیسیون انرژی رسید

سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح مباحث مطرح شده در جلسه عصر امروز این کمیسیون اظهار داشت: پس از آنکه طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت در خردادماه سال جاری در صحن مجلس به تصویب رسید بررسی آن در این کمیسیون به اجرا گذاشته شد که کلیات آن تصویب شد.

وی افزود: شرکت های تابعه وزارتخانه نفت نیازمند یک قانون و اساسنامه هستند که در تدوین این طرح چنین قانونی به عنوان اساسنامه بالادستی برای این شرکت ها مطرح ومورد تصویب قرار گرفت.

حسینی در ادامه به طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت اشاره و تصریح کرد: در طرح یک فوریتی این قانون موضوعات حاکمیتی ، سیاست گذاری ، نظارتی ، فناوری ، امور انسانی، سرمایه گذاری ، تامین مالی و اجرایی و بین الملل تعریف شده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت قانون وزارت نفت، مباحث دیگری در جلسه عصر امروز این کمیسیون مطرح نشد.

