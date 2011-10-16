مانور بزرگ امداد و نجات و اطفای حریق در ساختمانهای بلند

به گزارش خبرنگار مهر، این مانوار ظهر یکشنبه با مشارکت سازمانهای امدادی اورژانس، پلیس، شرکت گاز و اداره برق استان برگزارشد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت در این مراسم گفت: این مانور به مناسبت هفته کاهش بلایای طبیعی و با هدف ارتقای توان عملیاتی و امدادی نیروهای آتش نشانی رشت و تعامل و همکاری نزدیکتر با سایر سازمانهای امدادی در هنگام بروز حوادثی همچون آتش سوزی در ساختمانهای بلند انجام شد.
محمدعلی رفیعی افزود: با توجه به افزایش روند بلند مرتبه سازی در کلانشهر رشت که همسو با سایر شهرهای کشور در حال انجام است، توجه بیشتر مسئولان را در خصوص ایجاد ایمنی و پوشش دادن حوادث احتمالی را می طلبد.
وی ادامه داد: کمبود نیرو و تجهیزاتی همچون نردبامهای بلند هیدورلیک، تشکهای نجات و سایر تجهیزاتی که می تواند در راستای خدمات رسانی مطلوبتر به همنوعان در بحرانهای شهری به سرعت عمل آتش نشانان بیافزاید کاملا محسوس و آشکاراست.
در این مانور آتش نشانان با انجام عملیات نجات مصدومان فرضی قطع نخاعی از طبقات فوقانی ساختمان توسط تیم نجات از ارتفاع و فضاهای معلق، رها سازی مجروحان و مصدومان محبوس در دود و تله حادثه توسط تونل نجات و نردبام هیدرولیک 32 متری و تشک نجات، حمل مجروح از ارتفاع به شکل حمل کوله پشتی و سبد بسکت، فرستادن و حمایت محبوس شدگان در طبقات از ارتفاع توسط آتش نشانان، اطفای حریق خودرو و مایعات قابل اشتعال توسط سیستم های پیشرفته اطفای حریق AFT خودرویی و کوله ای و تخلیه دود از ساختمان و همچنین امداد رسانی به سایر مجروحان حادثه از سوی نیروهای اورژانس، توانایی عملیاتی خود را به نمایش گذاشتند.
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