۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۱

دوستی:

قهرمانان ورزشی لرستان تجلیل می‌شوند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد گفت: قهرمانان ورزشی استان لرستان همزمان با هفته تربیت بدنی در دانشگاه آزاد خرم آباد مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

بهروز دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود 50 نفر از قهرمانان مسابقات جهانی، ملی، منطقه ای، استانی و دانشگاهی استان لرستان اول آبان ماه همزمان با هفته تربیت بدنی با اهدای جوایزی در دانشگاه آزاد خرم آباد مورد تجلیل قرار می گیرند.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد خرم آباد از فعال ترین دانشگاه های آزاد در میان مناطق چندگانه این دانشگاه محسوب می شود، یادآور شد: تجلیل از قهرمانان ورزشی استان با هدف ایجاد انگیزه در بین دانشجویان برای حضور تاثیرگذارتر در حوزه ورزش برگزار می شود.

