به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلام نبی کوهکن اظهار داشت: مرزبانان نیروی انتظامی پس از حدود یک شبانه روز کمین، یک گروه 20 نفره از اشرار مسلح را در چهار نقطه از ارتفاعات کوه لار به دام انداختند.

وی گفت: اشرار مسلح که با هوشیاری مرزبانان و اقدام سریع آنها مواجه شده اقدام به تیراندازی کرده و نیروهای مرزبانی با هدایت مناسب عملیاتی پس از گذشت چند ساعت درگیری مسلحانه، سرانجام موفق به زمینگیر کردن اشرار مسلح شدند.

وی افزود: در تبادل سنگین آتش چند ساعته مرزبانان با اشرار مسلح و بدون هیچگونه تلفات از نیروهای خودی، این گروهک شرور ضربه سنگینی خورد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان بیان داشت: شش عضو این گروه به هلاکت رسیده و یک نفر دیگر دستگیر شد.

وی گفت: 13 عضو دیگر این گروهک که تاب رویارویی با آتش پر حجم تکاوران مرزبانی را نداشتند با توجه به نزدیکی نوار مرزی به عمق خاک کشور همسایه متواری شدند.

وی افزود: از پاکسازی محل درگیری 119 کیلوگرم کراک و 10 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

کوهکن اظهار داشت: همچنین از اشرار مسلح مقادیری سلاح جنگی، مهمات و دوربین های شکاری به جای مانده و ضبط شد.

وی با تاکید بر تحت کنترل بودن همیشگی مرزهای سیستان و بلوچستان از سوی ماموران مرزبانی اظهار داشت: غیور مردان این مرز و بوم همواره تمامی جزئیات و تحرکات را زیر نظر داشته و با هر گونه تجاوز مرزی، قاچاق و تهدیدات احتمالی هوشیارانه و قاطعانه برخورد می ‌کنند.