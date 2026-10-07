واکنش ترامپ به سالگرد عملیات طوفان الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی به مناسبت سومین سالگرد طوفان الاقصی (حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳) با همراهی رژیم صهیونیستی و بدون اشاره به جنایت چندین دهه این رژیم مدعی شد: سه سال پیش در چنین روزی در هفتم اکتبر، جهان شاهد یکی از تاریک‌ترین و «شرورانه‌ترین» روزها در تاریخ اسرائیل بود.

ترامپ با فراموشی کشتار چندین هزار فلسطینی از سال ۱۹۴۸ و تشکیل رژیم نامشروع صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین مدعی شد: مردان، زنان و کودکان بی‌گناه کشته شدند و شماری دیگر نیز به دست «تروریست‌های حماس» ربوده و با ارعاب وصف ‌نشدنی روبه رو شدند.

وی مدعی شد: ما هر روح بی‌گناهی را که جان خود را از دست داد به یاد می‌آوریم، از بازماندگان و خانواده‌های آنها تجلیل می‌کنیم و اسیرانی را که رنج‌هایی وصف‌ناشدنی را تحمل کردند، به یاد می‌آوریم.

رئیس‌جمهوری آمریکا در این اظهارنظر نیز از دستآورسازی برای خود دست نکشید و مدعی شد: من خستگی‌ناپذیر برای بازگرداندن اسیران به وطن و پیوند دوباره آنها با عزیزانشان تلاش کردم و این کار را چه درباره کسانی که زنده و چه درباره کسانی که جان باخته بودند، انجام دادم.

درحالی که نشان می دهد که طوفان الاقصی به چه میزان آمریکا به عنوان حامی اصلی صهیونیست ها را خشمگین کرده، ترامپ افزود: هرگز هفتم اکتبر، قربانیان را فراموش نخواهیم کرد و همواره در برابر نیروهای تروریسم و شر خواهیم ایستاد.

این ادعا درحالی مطرح می شود که به اعتراف بسیاری از کشورهای جهان، رژیم اسرائیل شرورترین رژیم حاکم در جهان و یک نظام تروریست دولتی است.

به‌زودی از ایران خارج خواهیم شد!

رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد جنگ «خیلی زود» پایان خواهد یافت و ایران به کشوری شکست‌خورده تبدیل شده است.

ترامپ مدعی شد: در سه روز گذشته، از طریق تنگه هرمز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ این تنگه نفت خارج کردیم.

وی بار دیگر مدعی شد: ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و ایرانی‌ها این موضوع را به‌خوبی می‌دانند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت: به‌زودی از ایران خارج خواهیم شد، شاهد کاهش بسیار شدید قیمت نفت خواهید بود و به دنبال آن، قیمت کالاهای دیگر نیز کاهش خواهد یافت.

ترامپ در ادامه آرزوهای خود را برای دستیابی به توافق با ایران را تکرار کرد و مدعی شد: ایرانی‌ها برای متوقف کردن آنچه در جریان است، آماده‌اند هر چیزی را به ما بدهند، هرچند توافق با ایران واقعاً گزینه‌ای نیست که وی ترجیح می‌دهد.

ترامپ در اظهارنظری متناقض مدعی شد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه اش در امور خاورمیانه اکنون در حال تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است و پیشرفت «بسیار خوبی» حاصل کرده است.