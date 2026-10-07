صنعت چاپ سنگر دفاع فرهنگی کشور در جنگ تحمیلی اخیر بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب دهقان‌کار شامگاه چهارشنبه در بیست و ششمین جشنواره ملی صنعت چاپ خراسان رضوی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد اظهار کرد: استمرار این رویداد تا دوره بیست و ششم گواهی بر دوام، قوام و همت فعالان این عرصه است و حضور ما در اینجا ادای احترام و قدردانی از اهالی این صنعت است که سال گذشته با وجود درگیری کشور در جنگ تحمیلی اجازه ندادند چراغ این حوزه خاموش شود.

مشاور معاونت فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیوند عمیق صنعت چاپ با مفهوم مسئولیت اجتماعی و دفاع از ایران از دوران دفاع مقدس تاکنون اظهار کرد: در جنگ اخیر نیز بسیاری از واحدهای چاپ و بسته‌بندی آسیب دیدند اما نگذاشتند حلقه تولید متوقف شود؛ این رفتار مصداق بارز مسئولیت‌پذیری اقتصادی و گره خوردن با سرنوشت کشور است که باید ثبت و ستوده شود.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی این حوزه از جمله فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی، مشکلات نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود مواد اولیه تصریح کرد: کارنامه صنعت چاپ در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که با وجود همه این موانع آمار واردات محصولات چاپی ۶۰ درصد کاهش و صادرات ۵۵ درصد افزایش یافته است که این ارقام بیانگر توانمندی این صنعت در پاسخگویی به نیازهای داخلی و توسعه سهمش در بازارهای خارجی است.

دهقان‌کار از تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نگاهِ پیوسته به مسائل صنعت چاپ خبر داد و گفت: با تعامل وزارت صمت و مشارکت تشکل‌های خصوصی و اتحادیه‌ها، نظام مسائل اقتصادی این صنعت از جمله تامین ارز، نوسازی تجهیزات، واردات، صادرات و جبران خسارت‌های جنگ بررسی شده و ساز و کار مشترکی برای پیگیری آن‌ها در نظر گرفته شده است که نتایج آن به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

مشاور معاونت فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: کارگروه مشترک دولت و بخش خصوصی نباید صرفا محلی برای طرح مشکلات باشد بلکه هدف باید رسیدن به راه‌حل‌های مشترک برای دستیابی به مواد اولیه پایدار، تسهیل دسترسی به منابع مالی، نوسازی ماشین‌آلات، تعدیل مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی و توسعه صادرات باشد تا صنعت چاپ از «مدیریت مشکلات» به «طراحی آینده» برسد.