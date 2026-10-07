واکنش سرمربی پرتغال به بیانیه رونالدو؛ خسوس: چیزی برای گفتن ندارم!

به گزارش خبرنگار مهر، خورخه خسوس سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال، در واکنش به بیانیه مفصل و جنجالی کریستیانو رونالدو درباره اتفاقات اخیر اردوی این تیم، از اظهارنظر بیشتر درباره اختلافات خود با کاپیتان پرتغال خودداری کرد.

رونالدو شب گذشته در بیانیه‌ای نزدیک به ۲ هزار کلمه، جزئیات اتفاقاتی را که به خروج ناگهانی او از اردوی تیم ملی پرتغال منجر شد، تشریح کرد و مدعی شد خورخه خسوس در دو مقطع به وعده‌های خود عمل نکرده است. ستاره پرتغالی همچنین درباره جلسه‌ای که میان او، سرمربی پرتغال و برخی اعضای فدراسیون برگزار شده بود، توضیح داد و اعلام کرد متنی هشت‌بندی برای خسوس تهیه شده بود تا سرمربی پرتغال در نشست خبری آن را مطرح کند.

رونالدو در این بیانیه تأکید کرد که در جریان دیدار پرتغال مقابل نروژ به او گفته شده بود حدود ۳۰ دقیقه فرصت بازی خواهد داشت، اما با وجود گرم کردن، در نهایت به زمین نرفت. او این اتفاق را نخستین موردی دانست که خسوس به قول خود عمل نکرده است. به گفته رونالدو، در ادامه نیز توافقی برای توضیح این موضوع در نشست خبری انجام شد، اما اظهارات سرمربی پرتغال با آنچه در جلسه خصوصی میان آنها مطرح شده بود، تفاوت داشت.

در متن هشت‌بندی مورد اشاره رونالدو نیز قرار بود خسوس تأکید کند که برنامه‌ای برای فصل رونالدو در تیم ملی با خود او در میان گذاشته و این برنامه مورد موافقت کاپیتان پرتغال قرار گرفته است. همچنین قرار بود سرمربی پرتغال اعلام کند که رونالدو هرگز تصمیمات او را زیر سؤال نبرده و در ماجرای دیدار با نروژ، خسوس اشتباه کرده که بازیکنی در سطح پله یا مارادونا را برای گرم کردن به زمین فرستاده اما از او استفاده نکرده است. خسوس همچنین قرار بود تأکید کند که حضور رونالدو را در تیم ملی می‌خواهد.

با این حال، خسوس در واکنش به انتشار بیانیه رونالدو، حاضر نشد وارد جزئیات این اختلاف شود. او امروز در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: بیانیه را خواندم و حالا، مثل هر روز، به مقر فدراسیون می‌روم تا کار کنم و به تیم ملی پرتغال فکر کنم.

سرمربی پرتغال در ادامه نیز در پاسخ به پرسش‌های بیشتر درباره بیانیه رونالدو گفت: چیزی بیشتر برای گفتن ندارم.

به این ترتیب، خسوس در نخستین واکنش خود پس از مطالعه کامل اظهارات رونالدو، از پاسخ مستقیم به ادعاهای این بازیکن خودداری کرده و ترجیح داده است تمرکز خود را روی کار با تیم ملی پرتغال بگذارد. این در حالی است که رونالدو در پایان بیانیه خود ضمن پذیرش مسئولیت خروجش از اردو و عذرخواهی از هم‌تیمی‌ها و هواداران، اعلام کرده در صورت آمادگی جسمانی و پس از هر محرومیتی که برای او در نظر گرفته شود، همچنان آماده بازگشت و رقابت برای تیم ملی پرتغال است.

اکنون واکنش بعدی فدراسیون فوتبال پرتغال به اتفاقات اخیر و تصمیم این نهاد درباره رفتار رونالدو و ادامه همکاری او با تیم ملی، یکی از موضوعات مورد توجه فوتبال این کشور خواهد بود.