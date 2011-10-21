جلال تهرانی «نوستالژی» را نمایشنامه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه نمایشنامه «نوستالژی» حاوی دو نمایشنامه با عنوان «اندرهدایت نسل جوان» و «مقام استادی» است که توسط جلال تهرانی نوشته شده و انتشارات مکتب تهران آن را منتشر کرده است.

«اندر هدایت نسل جوان» نمایشنامه‌ای است که اتفاقات آن در یک کوپه‌ قطار می‌گذرد که در آن دختری را وکالتی به عقد مردی درآورده‌اند و داماد، در ایستگاه مقصد، منتظر او ایستاده است. این دخترک که حتی عکسی از داماد ندیده، اضطراب زیادی برای پیدا کردن او در ایستگاه مقصد دارد. دخترک تنها دو نشانی از داماد دارد؛ یکی این که بخشی از لباس یا کفش داماد از پارچه‌ ژرسه است، دوم این‌که ناخن سبابه داماد بلند است و ...

نمایشنامه «مقام استادی» که برای اجرای رادیویی نوشته شده، داستان پدر و مادری است که می‌خواهند برای دخترشان که در امتحاناتش نمره‌ قبولی گرفته، یک طوطی بخرند. ولی آنها برای خرید طوطی با تاکسی به یک ایستگاه فضایی می‌روند و بعد با سفینه‌ای به سمت شاتل طوطی شلیک می‌شوند. در شاتل طوطی یک بازار مکاره هست که انواع حیوانات در آن به فروش می‌رسد. آن‌ها در مغازه‌ طوطی‌فروشی با طوطی‌های متفاوتی آشنا می‌شوند که هرکدام تخصصی دارند و شغلی و ...

«نوستالژی» در شمارگان 2 هزار نسخه، 78 صفحه و قیمت 3 هزار تومان منتشر شده است.

